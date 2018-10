Conexión viral: El ambulantaje digital

El uso de las redes sociales por parte de las empresas en Yucatán ha tenido momentos interesantes en su corta historia. Ha pasado de ser una cuestión que daba miedo y se consideraba “de chavos” a convertirse en un movimiento democrático, de “conocimiento común” y “expertos” de tres días de experiencia.

Al día de hoy, una de las industrias más prostituidas (casi como la de los falsos coaches, consultores, motivadores, etc.) es la industria de la mercadotecnia digital.

Créalo o no, existe muchísima informalidad en la industria creativa del estado, tanto de los proveedores de servicios como de los compradores de los mismos. Y me refiero a informalidad en dos niveles: en el cumplimento de tiempos y calidad de trabajo y en el tema legal/fiscal. Me explico: nos hemos topado con empresas que ya no creen en las redes sociales “porque no les funcionaron” y cuando indagamos un poco más, nos encontramos con la de siempre: le pagaron 500 pesos a cualquiera para que las llevara pero ocurrió algo que les dejó mal sabor de boca. Y así siempre.

Otro tema realmente preocupante, en referencia con la informalidad en la industria creativa, es lo que yo llamo “ambulantaje digital”. ¿Qué quiere decir esto? Me refiero a todos esos proveedores de servicio, agencias o freelancers que operan al borde de la ley: no facturan, no pagan impuestos, no están constituidos como empresas, no tienen un local comercial con sus permisos en regla, etc. Esto le hace mucho daño al mercado ya que se afecta la competencia justa, se abaratan los precios comenzando con un efecto dumping y los clientes se acostumbran a pagar menos por la creatividad.

Yo entiendo que muchas de estas empresas son de emprendedores (siempre he estado en pro de la causa), pero debería existir algo tipo RIF para formalizar a la industria o dar algún distintivo/estímulo fiscal a los que sí operan en la legalidad.

Otro tema que ha sido candente en el tema de ambulantaje digital son los grupos de compraventa en redes sociales. La Canaco-Servytur, se ha mostrado clara al respecto: ventas por internet sí, modernidad también, pero informalidad no. Si usted abre cualquier grupo de Facebook en el estado (y en cualquier ciudad del mundo) se encuentra con la “venta de garaje” digital más grande del mundo: ropa interior, autos, celulares. El comercio de segunda mano ha existido desde siempre, pero lo que hoy vemos no es comercio de segunda mano. Imagínese que usted es una tienda departamental y quiere vender maquillaje. ¿Qué tendría que hacer? Seguramente tendría que seguir un largo y complicado camino entre localizar al proveedor, negociar, coordinar la importación, etiquetar, en fin; todo el tiempo e impuestos que tiene que pagar para poder poner un producto en su anaquel que una vez que se venda producirá una ganancia, pero también otro impuesto y costos relacionados con la transacción. Usemos ese mismo ejemplo para la persona que compra maquillaje por internet. Se mete en una página, paga con tarjeta débito personal (o hasta en OXXO), le llega una caja a su casa, toma los productos, los ofrece, acuerda puntos de entrega como parques y plazas públicas y cobra en efectivo. ¿Cuántos impuestos pagó? Cero, y aun con menor precio su margen de utilidad pudo haber sido superior al de empresas por el tema fiscal.

Urgen reglas del juego en el tema de comercio electrónico/servicios de mercadotecnia digital, que garanticen piso parejo y certeza comercial a vendedores y compradores.