Conexión viral: Creativos Prácticos: Propósitos de Año Nuevo… Digitales

Llegó 2019! Muchas felicidades. ¿Ya tienen sus propósitos de Año Nuevo?

Cualquier propósito que en verdad se quiera cumplir, tiene que contemplar las siguientes reglas: tener objetivos realistas, medibles y en tiempo, procurarse los medios concretos para cumplirlo y dar seguimiento a todo el proceso.

Hoy les traemos algunas ideas para sus propósitos 2019. ¡Sus empresas se los agradecerán!

Propósito # 1: Cuidar mi imagen. El propósito de la mayoría de las personas que inicia el año es cuidar su imagen. El “como te ven te tratan” es casi una ley en la sociedad actual y cuidar de tu imagen (que muchas veces se relaciona con cuidar tu salud) es algo loable y positivo. Lo mismo pasa con tus redes sociales: la imagen de tu empresa debe ser coherente y congruente con lo que dice ser; si te vendes como el mejor restaurante o tienda de la ciudad y eso eres, refléjalo en las redes sociales.

Parece obvio, ¿no? Te sorprenderías de la cantidad de buenos negocios que no tienen redes sociales o que peor aún, las tienen en el olvido. ¿La imagen que hoy proyecta tu marca en redes es la que te define?

Propósito #2: Ahorrar. El tema de cuidar el dinero tiene que ser un mantra para los tiempos que corren. La publicidad de nuestro negocio no está exenta: hay que invertir, pero de forma inteligente. Tal vez este año, sea el año en que por fin de convenzas de que repartir volantes no sirve o que el espectacular tapado por un árbol no es la mejor opción. Tienes que asegurarte de que en 2019 cada peso que inviertas sirve para que tu producto o servicio le llega exactamente a la audiencia que le estás apuntado. ¿Eso se puede? ¡Claro! ¿Te has dado una vuelta por las plataformas de anuncios de las diferentes redes sociales y/o buscadores? Te ofrecen miles de parámetros para que tu hagas tus propias combinaciones y puedas llegarle al mercado que quieres de manera focalizada y realmente segmentada.

Propósito #3: Perderle el miedo a… (¿?) Todos tenemos un miedo, algo que nos desafía o algo que nos reta. Te propongo algo: en 2019: ¡piérdele el miedo a ser creativo! La diferenciación creativa es lo único que nos va a hacer destacar en un plano digital. ¿A qué me refiero con diferenciación creativa? Me refiero a que proyectes en redes sociales aquello que hace única a tu marca, aquello que los usuarios te han reconocido como tu esencia y lo explotes: piensa en todas las maneras en que podrías decir lo mismo, dótala de sentimientos, de un ingrediente disruptivo y repite la operación. No te digo que “inventes el hilo negro”, sólo que lo presentes distinto.

Propósito #4: Pasar más tiempo con la gente que quiero. ¿A quién “quiere” un negocio? A sus clientes, ¿no? Bueno, pues hora de demostrarles tu amor y con eso lograr fidelizarlos a la marca. Hagamos un ejercicio: piensa en 3 marcas por la que estás dispuesto a pagar más y pregúntate por qué. Seguramente te darás cuenta de que eliges a esas marcas o compañías por algo que va más allá del buen producto o servicio: las eliges por cómo te hacen sentir, valoras el esfuerzo “extra” que haces por mantenerlos como clientes.

Tus redes sociales pueden darte este empuje. Enfócate en crear comunidad, crear clientes fieles dispuestos a luchar por tu marca y tendrás el futuro asegurado. El retorno de inversión de las redes sociales como dice Eric Qualmann es que tu negocio aún siga existiendo en 5 años.