Conexión Viral: El reto, imagen digital

Todos hemos recibido un regalo. ¿A poco no te emocionan los colores del empaque? ¿Eres de los que mira la forma tratando de adivinar su contenido? Hay familias como la mía, donde para la mamá el papel en que viene envuelto vale igual que el obsequio mismo.

Así es con las empresas. Hoy, no basta con vender un producto o servicio, “que suene la caja” y punto. El reto más grande está en que el cliente nos recuerde. Si les preguntara: ¿Quién nos vende felicidad? ¿Quién nos vende magia?, les aseguro que las marcas que les vendrán a la cabeza se relacionan con refrescos y ratones.

Es por eso que les traigo “los tres de la experiencia de compra”, que son:

Hazlo bien: La primera gran decepción que se llevan los consumidores de cualquier marca es cuando no reciben ni siquiera el mínimo por lo que están pagando. Si compraron una hamburguesa, eso esperan. Si fueron a verte por consultoría y quieren un diagnóstico impreso, eso esperan. No llenar las expectativas mínimas llevan al fracaso.

Envuélvelo bien: Dar valor agregado al producto requiere de disposición, de replantearse qué me hace diferente. Por ejemplo, si lo que te hace diferente es el trato personalizado, incluye en tu proceso de pre compra, compra y post compra detalles que lo transmitan. El objetivo: que el usuario se lleve algo positivo cada vez que se decida a consumir lo que ofreces.

Véndelo bien: Me he topado empresas con productos extraordinarios y ofertas de valor distintivas, pero que no saben ofrecerlo. ¿Conoces el significado de “bragging”? No tenemos un símil de esta palabra en español, pero el concepto es interesantísimo: Hablar de las fortalezas de la empresa de tal manera que exaltes sus propiedades, pero no quedes como soberbio. ¿Tienes el mejor sabor del mercado? Dime por qué. ¿Eres el más grande? Dime por qué. La mejor manera de vender es diciendo la verdad, pero exaltando al máximo todo lo que SÍ puede hacer tu producto.

Habrás leído hasta aquí y te habrás preguntado: ¿Esto qué tiene que ver con una columna de tema digital? Tiene todo que ver. Recientes investigaciones nos reportan que los seres humanos cada día ponemos menos atención a todo. Estamos bombardeados por todos lados de publicidad por lo que la recordación cada día es menor. ¡Qué importante es que las marcas sean capaces de transmitir su mensaje de manera clara y casi instantánea!

Es por eso que lo anterior es sumamente relevante. “No hay peor publicidad para un mal producto que una mala publicidad”. Vende lo que debe ser, sino las redes te juzgarán por ello.

En lo que se refiere al “envoltorio” mencionado, tienes que asegurarte que tus redes sociales realmente expresan lo que tu empresa es y son un reflejo de la imagen que quieres dar en el mundo físico. ¿Te ha pasado que entras a la cuenta de redes sociales de alguna empresa (sin conocerla en el mundo físico) y a partir de lo que ves decides o no comprar? Eso nos pasa a todos y seguimos con nuestro camino. ¿Las redes sociales sirven para vender? Sí y no. Si tu empresa tiene una oferta de valor con un diferenciador perceptible y relevante para la audiencia, asegúrate que esté presente en cada una de las publicaciones que se suban a tus redes sociales, las respuestas que das a los usuarios y las campañas de posicionamiento en línea que generes.