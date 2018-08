Conexión Viral: Community manager: ¿Interno o externo?

¿Se acuerdan cuándo hace unos años las redes sociales eran tema tabú? Recuerdo que muchos empresarios las ninguneaban diciendo: “¡Bah! Es una moda, ya se pasará”. Pues… ¿Qué creen? Ni fueron moda pasajera ni son tema intratable: hoy son parte del estilo de vida y comunicación de nuestra sociedad moderna y participan en ella todos: personas y empresas (aunque a estas últimas no les encante la idea). Algunas empresas han sido entusiastas para entrar a redes sociales, otras un tanto cautelosas. Sin embargo, todas aquellas que abren sus cuentas se topan a los pocos días con una pregunta: ¿Y ahora qué? ¿Quién se encarga de esto? Y así surge la figura del Community Manager.

El Community Manager es aquel que se encarga de la creación estratégica y de contenidos de la empresa en redes sociales, complementando su actividad con un disciplinado proceso de moderación de comunidades y una entrega de resultados medible.

Esta profesión la ejercen personas con estudios de comunicación o mercadotecnia, sin embargo, cualquiera que tenga cultura general, excelente ortografía y redacción y un dominio de las nuevas tecnologías puede hacerlo.

Ahora bien: ¿interno y externo? (Vaya, hasta que Fernando llegó a su pregunta) No me odien, pero como todo en la vida depende de varios factores: tamaño de la empresa, giro de la empresa, cuántas redes sociales necesita, etc .

A continuación ventajas y desventajas:

Community Manager interno.

Ventajas - Se dedica exclusivamente a la empresa y toda su atención está siempre centrada ahí. - Se alimenta de la cultura corporativa y a partir de ahí genera sus contenidos. - Tiene a la mano mucho material multimedia para la construcción de sus contenidos. - Cuenta con una comunicación más directa con el responsable de la estrategia que se está buscando en redes sociales.

Desventajas - Necesitan un lugar en el organigrama además de un espacio físico. - Asignación errónea de tareas por el desconocimiento del puesto. - En muchas ocasiones el salario asignado no es el correcto. - Tiene menos libertad creativa ya que en caso de franquicias o de empresas medianas y grandes, se tiene que seguir toda una burocracia para poder hacer algo. - Suele salir más caro por la capacitación continua que requiere, además de los gastos de mobiliario y equipo.

Community Manager externo.

Ventajas: El precio que se paga es mucho más costeable. - La operación es más ágil. - La experiencia que te puede aportar puede ser muy valiosa ya que está en contacto directo con el medio todo el día. - No existen las barreras burocráticas. - No genera gastos en capacitación, mobiliario ni equipo. - Está en continua interacción con otros clientes, lo cual le da amplitud de criterio y nuevas relaciones para cultivar.

Desventajas. - Al no estar metido en el hacer diario del negocio no está completamente compenetrado con la cultura corporativa. - Muchas veces es utilizado para crecer las redes sociales, darles estructura y operación y las empresas terminan el trato cuando creen que ya saben hacerlo ellos. - Muchas veces no tiene el suficiente material o conocimiento de la empresa como para generar contenidos, por lo que es el doble de trabajo. Elegir al community manager que le conviene a tu empresa no es tarea fácil y lo sabemos; elegir community manager es uno de los pasos que hay que dar en la fase de la creación estratégica de las redes sociales de la empresa, donde ya que tienes claro qué ofreces y donde está el mercado.

