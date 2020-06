Conexión Viral: 5 Tips para la reapertura de tu empresa

No es sorpresa lo que estamos por contarles. ¡El mundo es digital y ya no hay marcha atrás! Es momento de que tu empresa evolucione para no quedarse en el olvido y que salga avante de esta crisis post-cuarentena, que a todos nos dejó bastante sacudidos. Por eso, hoy te traemos algunos tips para que este brinco sea lo más seguro posible y puedas tener todo el éxito.

¡Da el paso!

Quítate la idea de que las redes sociales no son importantes para tu negocio, porque claro que lo son. Si tu empresa tiene, pero están un poco olvidadas o manejadas por el “sobrinity manager”, debes desempolvarlas y empezar a darles movimiento otra vez, pues así tu público podrá reconocer que sigues vivo. Si no las tenías, ¡Créalas ya! Date a conocer a través del mercado digital, pues eso es justo lo que le hace falta a tu negocio para estar presente.

¡Sé quirúrgicamente preciso a la hora de definir tu target!

No sólo se trata de conocer tu producto o servicio, sino de conocer al público específico al que va dirigido. Si sabes qué eres y para quién vas, podrás comunicarte e identificar las necesidades de tu mercado meta para adaptarte a ellas con éxito.

Además, tu comunicación será más precisa.

¡No des pasos en falso! Planea una estrategia: ¿Cómo te vas a acercar al cliente? ¿Cómo les vas a vender? ¿En qué redes sociales debes estar para “cerrar el trato”? Organízate y pon los medios necesarios para avanzar en la dirección correcta.

¡Elige un objetivo digital!

Si la intención de tu empresa es por ejemplo, aumentar las ventas, asegúrate que la parte técnica y la ejecución comunicativa estén alineadas.

Oblígate a que todo sea medible, analizable y sujeto a mejorar.

¡Ajusta cuando se necesite!

Un objetivo que no se revisa, re configura y avanza a paso firme, no se consigue, por lo que continuamente debes analizar y ajustar conforme se avanza. Cada nuevo insight de tu audiencia nutre.

Cada pregunta, comentario, aclaración, duda o ataque, suman.

Una vez que conoces mejor las necesidades de tu público, mejorarás la manera en que te acercas a ellos y el éxito estará casi garantizado.

No nos vamos a cansar de repetirlo: las redes sociales ya no son opción, son necesidad, evolución y cambio ¡Actúa!.