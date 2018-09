Con el tiempo aprendes...

Con el tiempo aprendes que estar con al­guien porque te ofrece un buen futuro significa que tarde o temprano querrás volver a tu pasado. Con el tiempo compren­des que solo quien es capaz de amarte con tus defectos, sin pretender cambiarte, puede brindarte toda la felicidad que deseas.

Con el tiempo te das cuenta de que si estas al lado de esa persona solo por acompañar tu soledad, irremediablemente acabarás deseando no volver a verla. Con el tiempo te das cuenta de que los amigos verdaderos valen mucho más que cualquier cantidad de dinero.Con el tiempo entiendes que los verdaderos amigos son contados, y que el que no lucha por ellos tarde o temprano se verá rodeado solo de amistades falsas. Con el tiempo aprendes que las palabras dichas en un momento de ira pueden seguir lastimando a quien heriste, durante toda la vida. Con el tiempo aprendes que disculpar cualquiera lo hace, pero perdonar es solo de almas gran­deS. Con el tiempo comprendes que si has herido a un amigo duramente, muy proba­blemente la amistad jamás volverá a ser igual.

Con el tiempo te das cuenta que aunque seas feliz con tus amigos, algún día lloraras por aquellos que dejaste ir. Con el tiempo te das cuenta de que cada experiencia vivi­da con cada persona, es irrepetible. Con el tiempo te das cuenta de que el que humilla o desprecia a un ser humano tarde o temprano sufrirá las mismas humillaciones o despre­cios multiplicados. Con el tiempo aprendes a construir todos tus caminos en el hoy, porque el terreno del mañana, es demasiado incierto para hacer planes.

Con el tiempo comprendes que apresurar las cosas o forzarlas a que pasen ocasionará que al final no sean como esperabas. Con el tiempo te das cuenta de que en realidad lo mejor no era el futuro, sino el momento que estabas viviendo justo en ese instante. Con el tiempo verás que aunque seas feliz con los que están a tu lado, añorarás terriblemente a los que ayer estaban contigo y ahora se han marchado. Con el tiempo aprenderás que intentar perdonar o pedir perdón, decir que amas, decir que extrañas, decir que necesitas, decir que quieres ser amigo…. ante una tum­ba…, ya no tiene ningún sentido…Pero desa­fortunadamente….SOLO CON EL TIEMPO.

Y como aún es tiempo… mando muchísi­mos saludos a todos.. para los que ya no esta­mos juntos, por todos los momentos buenos y malos que nos tocó vivir.. y a todos con los que ahora estoy pasando momentos genia­les.. gracias por estar … Y RECUERDA ESTAS PALABRAS:“EL HOMBRE SE HACE VIEJO MUY PRONTO Y SABIO MUY TARDE”

JUSTAMENTE CUANDO YA NO HAY TIEMPO

Reflexión tomada de Adhara web 2012.