Con dedicatoria: Morena, reclutador de panistas inconformes en Yucatán

Miguel Velázquez

La desesperación, desilusión y descontento por la designación de candidatos a las diversas posiciones que los partidos políticos realizaron, dejaron como resultado, además de candidatos sin perfiles altos, y en algunos casos hasta desconocidos, ruptura al interior de los mismos, lo cual anticipa que el mapa electoral del 1 de julio próximo será complicado, sin la dominancia de un partido, y con resultados quizás sorpresivos para los dos principales institutos políticos en el estado.

En donde más se ha notado la ruptura es en el PAN, pues varios de los aspirantes a algún cargo, alcaldía, diputación e incluso a la senaduría, al no verse favorecidos optaron por emigrar y sumarse a otro partido, principalmente al Movimiento Regeneración Nacional (Morena), partido que se convirtió en Yucatán en reclutador de políticos dolidos e inconformes, principalmente de Acción Nacional.

Así, el PAN, y sus candidatos a la gubernatura y a la alcaldía de Mérida, recibieron un golpe fuerte con la renuncia de Joaquín Díaz Mena al blanquiazul, para encabezar el proyecto hacia la gubernatura de Morena, en algo que desde meses atrás ya se venía esperando, pues el popular “Huacho” tenía preparado su plan “B” ya que sabía que difícilmente iba a ser tomado en cuenta por su entonces partido.

Sin embargo, el daño colateral de la salida de Díaz Mena, quien, según dicen algunos panistas es asesorado por el ex diputado local priista, Ismael Peraza Valdés, para el PAN parece ser grande, al grado que Acción Nacional busca, de cualquier manera, retener a aquellos simpatizantes que apoyaban a Huacho Díaz en su proyecto blanquiazul, y que en últimos días han manifestado que seguirán al hoy diputado federal con licencia en su nueva aventura política en More- na, donde más que buscar derrotar al PRI, el político oriundo de San Felipe buscará cobrarle la factura a Mauricio Vila y Raúl Paz, a quienes acusó de traidores y de no respetar acuerdos políticos.

Ese cobró de factura parece haber em- pezado, ya que, en Mérida, específicamente en el distrito IV federal, la situación se le ha complicado al designado abanderado panista, el actual diputado local, Elías Lixa Abimerhi, pues en un movimiento sorpresivo, Morena, por recomendación y operación del propio Huacho Díaz, logró convencer al que hasta este 15 de marzo fue subdirector de Salud municipal, Antonio Peraza Valdés, hermano de Ismael Peraza, para que sea quien com- pita por la cuarta demarcación federal, con la meta de obtener el triunfo y quitarle ese distrito al PRI, y al mismo tiempo restarle votos al PAN y propinarle una derrota que sería muy dolorosa.

Con estos ingredientes, y aun faltando que se definan las listas plurinominales para diputados y regidores, no sería raro que en próximos días, y quizás durante el período de campañas, que empieza el próximo 30 de marzo, se den nuevos desprendimientos del blanquiazul para apoyar a sus ex compañeros de partido en busca de espacios que en Acción Nacional les han negado para este proceso electoral.