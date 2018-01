Con dedicatoria: Guerras sucias, esperanza para obtener votos

Miguel Velázquez

La disputa por ganar una elección para cualquier cargo de elección popular conlleva toda una serie de estrategias, que deberían tener como objetivo primordial posicionar al candidato entre la preferencia del electorado, pero que en la realidad no es así, pues mediante campañas o guerras sucias en las redes sociales los asesores buscan que el desprestigio de sus oponentes sea la base para acrecentar la popularidad de sus candidatos.

Ganar o conservar el poder político o cargo público hace que los equipos de asesores de los candidatos echen a volar la imaginación para buscar captar más simpatizantes, que a corto plazo se convertirán en votos, y que le pueden dar el triunfo a su representado.

Hacen uso de las llamadas guerras sucias, las cuales dejan al electorado una impresión de que quien promueve ese tipo de estrategias carece de creatividad, astucia e inteligencia para sacarle provecho a las virtudes de su candidato, y busca hacerlo crecer con base en el desprestigio del contrincante.

Así, muchos equipos de campaña equivocan la estrategia, y en lugar de posicionar a su aspirante, lo afectan, pues los ponen en el flechero al promover guerras sucias, lo que hace un efecto contrario, pues la ciudadanía supone que se trata de una estrategia que busca demeritar al oponente.

En los últimos años, esa práctica negativa se ha convertido en la favorita de los políticos, pues basan en ella la esperanza de obtener votos y derrotar a sus adversarios, hablando mal de ellos, y desperdiciando ese tiempo que podrían aprovechar en hablar de sus fortalezas, proyectos de trabajo o propuestas en caso de llegar al cargo para el que están jugando.

Estas estrategias buscan, de una manera burda, por quien las piensa y aplica, desprestigiar, vulnerar o debilitar a sus contrincantes, sin medir consecuencias o si va a ser efectiva y tendrá el impacto que desea en la sociedad.

Hoy, en Yucatán se viven tiempos de política, y la guerra sucia ya inició, y eso para algunos ciudadanos es el comienzo de lo que puede verse en días próximos, ya que se espera que los ataques e intercambios de acusaciones se incrementen, sobre todo de aquellos que sientan que se han rezagado en la carrera por alcanzar un cargo de elección.

El asesor de la campaña online del presidente español Mariano Rajoy, Rafa Rubio, ha señalado que quienes piensan que la guerra sucia en redes sociales sirve para ganar una elección cometen un gran error, ya que lo único que promueven es una batalla entre sombras.

Este tipo de estrategias no tienen los resultados esperados, pues los seguidores virtuales de un partido político o candidato, así como los trending topics, no son garantía de que un candidato pueda obtener un triunfo en una elección.

Además, al ser una herramienta de gran demanda, las guerras sucias están sobrevaloradas, por lo que quienes se dedican a ello ofrecen a quien los contrata deben crear una burbuja donde el candidato o candidatos estarán protegidos.

Pero lo que no dicen es que el efecto es todo lo contrario, pues con esas estrategias, las campañas políticas se vuelven virtuales, es decir, el candidato o candidatos ya no interactúan con el ciudadano, y dan por hecho que tener miles de seguidores en sus redes representa que tendrán esa misma cantidad de votos el día de la jornada, lo cual no.