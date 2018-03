@IPJ_OFICIAL Dra. Dileri Olmedo Cancún, Q.Roo.- Compensación económica en la separación de bienes El matrimonio es la unión de un hombre y una mujer con el propósito de realizar comunidad de vida, con respeto entre ambos, igualdad y ayuda mutua, con la posibilidad de procrear hijos y que se deriva de un acto jurídico solemne que debe celebrarse ante el juez del registro civil y con las formalidades que estipule el Código Civil. El matrimonio en México se lleva a cabo bajo dos tipos de contratos: Por Separación de Bienes o por Sociedad Conyugal. Esta sociedad se forma entre dos personas y nace en razón del matrimonio, en este el patrimonio está integrado por activos y pasivos destinados a repartirse entre los cónyuges por partes iguales al momento de la disolución de la sociedad. El régimen de separación de bienes constituye al permanecer individualizado el patrimonio de los cónyuges antes y durante el matrimonio, en este régimen los cónyuges conservan la propiedad y la administración de los bienes que les pertenecen, sueldos y ganancias que obtuvieron por servicios profesionales, por el desempeño de un empleo o por el ejercicio de una profesión, comercio o industria. Este régimen no libera a ninguno de los cónyuges de la obligación de contribuir al sostenimiento de las cargas económicas familiares, uno lo puede realizar por medio de la contribución económica y el otro puede contribuir de manera no monetaria mediante el desempeño en el hogar y el cuidado de los hijos. El desarrollo de la actividad dentro del hogar, por parte de uno de los cónyuges, le impide dedicar su fuerza de trabajo a obtener ingresos propios por otras vías, por lo que, la ley concibe una indemnización mejor conocida como compensación económica al momento de tramitar el divorcio. Esta compensación no puede ser superior al 50% de los bienes adquiridos por el cónyuge durante el matrimonio. La Suprema Corte de Justicia de la Nación de México (SCJN) determinó que, en cualquier divorcio, el cónyuge que se haya dedicado al trabajo del hogar y al cuidado de los hijos debe ser compensado hasta con el 50% de los bienes adquiridos durante el matrimonio. La resolución de la Primera Sala del máximo tribunal busca favorecer al cónyuge que no pudo desarrollarse en el mercado laboral. Anteriormente, el matrimonio por Sociedad Conyugal conocido popularmente como “Bienes Mancomunados” era la opción más asediada al momento del compromiso, puesto que había una menor cantidad de divorcios y se pensaba en no dejar desamparada a la mujer y a la familia, sin embargo, los roles han ido cambiando e igualándose poco a poco, por tanto, a pesar de ser una pareja, hay independencia entre ambas partes. La decisión del régimen matrimonial es una decisión conjunta, sin embargo, hay que tener en mente que el amor no dura para siempre, hay que pensar con frialdad antes de tomar la decisión y considerar que en toda unión existe una posibilidad de separación.

