¿Compartir o no nuestros placeres culposos?

En alguna ocasión les había comentado que siempre he amado los girasoles, en serio… Por lo mismo, en algunas ocasiones me ha llegado a molestar cuando la gente pone que le encantan, sólo porque ven que salen en varias páginas de las redes sociales así que como están de moda, creen o pretenden que les gustan.

Eso me lleva a otro gran ejemplo, la fiebre por la serie de Luis Miguel, ¿qué sentirán los verdaderos fans de “El Sol”?. Al final del día, no sé si se molesten o si tengamos el derecho a molestarnos, o sólo disfrutar de este momento.

De la misma forma, recuerdo que hace unos días salió el tráiler de la película que abordará a Queen y, por obvias razones, a Freddie Mercury. De inmediato salieron los memes de: “Si no era suficiente con que todos se crean fans de Luis Miguel, ahora lo serán de Queen”.

Comentarios como que de seguro no se sabían las canciones o que de inmediato se pondrían a investigar quién es Queen, inundaron las redes sociales acompañados de comentarios positivos por parte de quienes los conocen a la perfección.

Y al principio, me identifiqué con el meme en el que aparece una chica caracterizada como Harley Quinn, en la que está googleando quién es Queen… De inmediato pensé: “En unos meses todos van a jurar que siempre han amado a Queen”.

¿Pero por qué tanto odio en mi ser? Ja, ja, ja… entonces me di cuenta de algo completamente cierto. Yo no inventé los girasoles, no tengo los derechos de los girasoles, mucho menos soy quien para privar a la gente de que gracias a una serie, sepan quién fue y que les guste Luis Miguel.

Por obvias razones, no tengo derecho de privar o criticar a quienes ahora están aprendiéndose todas las canciones de Queen para poder disfrutar de la película. Al contrario, qué feo sería nuestro mundo si no estamos dispuestos a compartir esto.

Y antes de terminar, sólo quiero aclarar que estoy perfectamente consciente de que Luis Miguel y Queen, son totalmente diferentes, pero eran el punto de referencia. Compartamos y disfrutemos de nuestros gustos, sin envidias, bien dicen que lo que te choca, te checa…