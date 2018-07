Como viento en popa, de lejos también funciona

Hola. creo que esto debe terminar.

.-¿Cómo? De qué estás hablando. ¿Pero porque me estás diciendo esto ahora? ¡Dime que no estás hablando en serio!

Lo estoy, hay unas razones por la cual he decido tomar esta decisión y es que, aunque no se trata por un tropiezo de alguno de no­sotros, si lo es por la situación en la que tú y yo nos enredamos. La distancia funcionó al principio, ahora solo queda separar nuestros caminos y seguir adelante el uno sin el otro.

¿Familiar no? Es posible que tú que lees esto te hayas sentido identificado o que conoz­cas a alguien más que le sucedió.

Son cosas que pasan. Se cuenta tanto por voces con experiencia como por aquellos que no lo han vivido, que las relaciones a distancia son una pesadilla. Aunque claro, no todas las historias terminan mal, pero es normal pensar que sí.

El empeño por intentar olvidar esa “relación fallida” y no volver a hablar de ello con nadie. Escribí relación fallida entre comillas porque yo no estoy afirmando que en todos los casos lo sea, concuerdo que si son difíciles, pero si de algo se aprende, es de los tropiezos.

Negar que disfrutaste la relación, el tiempo que haya sido ya nadie te lo quita. Ya apren­diste que se puede hacer, que se puede sentir, que se puede cuidar y amar a alguien que está apartado de ti por unos cientos o miles de kilómetros de distancia.

Hay que aprender que las relaciones a dis­tancia funcionan con éxito solo por una cosa. Si ambos están dispuestos a aceptarla entonces funcionará.

Disposición. Esa es la palabra, si no la tienes no valdrá la pena intentarlo, pues estarás forzando algo que por tu culpa no durará y por lo tanto no sacarás nada bueno de que aprender.

Cuando esta palabra es comprendida por los dos, las cosas fluyen, te das cuenta porque la dis­tancia empieza a formar parte de algo secundario y entonces todo va más fácil.

El punto al que quiero llegar es que, aunque las relaciones de este tipo funcionen y tengan éxito, algunas terminan. No todas son miel sobre hojuelas y de esto sale el aprendizaje que deja para sí mismos.

La experiencia nadie te la quita, las anécdotas se vuelven parte de tu historia. Mala o buena la experiencia obtenida ya es parte de ti y aprender de ella es tu decisión.

Creo en las relaciones a distancia y que de ellas se aprenden algunos valores más fuertes que en relaciones de personas juntas. Cuesta entenderlo a veces pero sucede. Otro enigma más del amor