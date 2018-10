¿Cómo van con sus propósitos?

Lo sé, el título de esta columna podría ocasionar tantas alegrías y tristezas a la misma vez… esta semana iniciamos el décimo mes del año. Esto quiere decir que se aproximan las fechas en las que realizaremos el balance del 2018.

¿Cómo van con sus propósitos? Para ser honesta, entramos a una de mis etapas del año favoritas. Sin embargo, una de las más estresantes. Recuerdo que una semana previa al 31 de diciembre, hice todo un listado de lo que quería lograr este año.

Inocente palomita… ja, ja, ja. La verdad, debo decir que estoy muy orgullosa de cómo ha trascurrido este año, pues he ganado experiencias que jamás imaginé, pero como todos, hay muchas que me faltaron por hacer.

Déjenme contarles una triste historia: En enero, uno de mis propósitos era hacer ejercicio. Así que toda emocionada corrí a comprarme unos tenis para poder cumplir esta meta… en resumen, pasaron 10 meses para que les diera uso.

Si previo a estos 10 meses, los usé unas dos o tres veces, es mucho. De manera constante me recordaba que ahí tenía unos tenis que estaban casi sin usarse, junto a un cerro de ropa deportiva que tampoco se había usado.

Intenté hacer ejercicio en casa, pero mis horarios son tan complicados y variantes, que fracasé. Así que mi meta había cambiado un poco, decidí que ir al gimnasio sería una buena opción para ir a mi tiempo y me dolería el codo pagar algo que no uso.

Así que me dispuse a comparar gimnasios para encontrar el elegido, sin embargo, por la economía o porque no me convencían, nunca se concretó dicha inscripción… hasta este mes.

Vi uno, del que quedé enamorada… así que planeé ir a verlo el lunes, sin embargo, salí tarde y usé eso de pretexto para no ir. Entonces dije “mañana sin falta”, cuando salí del trabajo, estaba lloviznando y ahí encontré el pretexto perfecto.

Sin embargo, recordé que es algo que me propuse y no suelo ser de esas que ‘avienta la toalla’, para no hacer el cuento largo, porque se me acaban los caracteres: me inscribí.

Así que, a lo que quiero llegar es: nunca es demasiado tarde para empezar o retomar nuestros propósitos, no esperemos a diciembre para deprimirnos por no cumplirlos… todavía estamos en octubre y tenemos el tiempo necesario para trabajarlos.

