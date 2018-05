Como si fuera la primera vez...

“Como si fuera la primera vez”, además de ser una de mis películas favoritas, es una de las frases con las que últimamente me he identificado… Siento que, a veces, esperamos a que la vida nos ponga un ultimátum para que aprendamos a valorarla.

Ya saben, la clásica frase de “nadie sabe lo que tiene, hasta que lo pierde”. Qué cierto podría ser esto, porque la realidad es que no valoramos nuestro trabajo hasta que lo perdemos, no valoramos a nuestros amigos hasta que ya no los vemos, etc…

Al crecer en una sociedad que está llena de prejuicios y que le inculca a los demás que atacarse unos a otros es parte de la conducta humana, irremediablemente dejamos que la vida pase al modo automático y dejamos que vivan por nosotros.

De igual manera, nos acostumbramos a ver las acciones más obscuras de los seres humanos como el pan de cada día y son las pequeñas acciones las que ocasionan que le vayamos perdiendo el sentido a la vida, porque dejamos que lo negativo pese más que lo positivo.

Lo sé, a veces es más fácil engancharnos de todo eso malo que se dice de nosotros, porque hasta siendo autocríticos uno se encuentra más defectos que virtudes y creemos que está bien, que vivir a medias está bien.

¿Por qué?, ¿por qué no levantarnos todos los días y fijar nuestras metas lo más alto que se pueda?, eso sí, sin perder el piso. Levantémonos todos los días como si fuera la primera vez que lo hiciéramos, sí, unos días son mejores que otros, pero al final el sol siempre sale de nuevo.

Considero que una de las mejores cosas que puede hacer un individuo es estar en constante contacto con su interior, somos seres cambiantes y si un día descubres que el rojo ya no es tu color favorito, encuentra el color que te haga sentir mejor que esa primera vez que viste el rojo.

Hagamos todo como eso, como si fuera la primera vez… la primera vez que besas a tu pareja, que abrazas a tus padres, que te reúnes con tus amigos, que vas al trabajo, que lees un libro o que vez tu película favorita. Haz posible todo lo que suma y evita a todo aquello que sólo resta, como si fuera la primera vez, todos los días.





- Twitter e Instagram: @lucruzc