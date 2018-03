Cómo conquistar a una mujer en tan sólo 5 pasos (Primera parte)

Cómo conquistar a una mujer en tan sólo 5 pasos (Primera parte)

Hola, soy Erick y entiendo cómo te has sentido cuando eres rechazado por una mujer, también sufrí el rechazo de las mujeres, si tuviéramos que poner un ejemplo de rechazo yo sería el ejemplo perfecto, durante mi adolescencia fui un fracaso con las mujeres, pero gracias a eso aprendí a

comprender mis errores a la hora de conquistar a una mujer, la expe-riencia y los errores te hacen crecer en todos los sentidos y este es mi caso.

Luego de tantas desilusiones descubrí la fórmula para convertirme en un Casanova de Noche, este descubrimiento me cambió la vida literalmente.

Lo cierto es que no cualquier hombre puede ligar o conquistar tan fácilmente a una mujer, no todos poseen una de las principales armas a la hora de ligar, es por ello que aquí te dejo los mejores pasos para conquistar a una mujer, sin más preámbulos comencemos...

Se tú mismo: Hoy en día, cuando queremos conquistar a una mujer tratamos de usar una personalidad falsa, es lo más erróneo que pode- mos hacer, te explicó puede ser que ella caiga rendida a tus pies con una careta falsa, pero tarde o temprano esa careta se caerá y perderá el encanto la relación lo que a veces suele pasar, la desilusión, por

eso es importante ser tú mismo, ella se tiene que enamorar de tu ser, recuerda esto, la mujeres que en verdad quieran algo contigo lo harán con tus defectos y virtudes.

Descubre sus intereses: Esta técnica funciona mucho cuando a la chica que quieres conquistar trabaja o estudia contigo, a veces en difícil entablar una conversación con la persona que nos gusta por el mie- do a equivocarnos o hacer el “oso”, ósea la pena. Por eso es importante saber que le gusta a esa chica, en la actualidad esto es mucho más fácil gracias a las redes sociales, si tú descubres sus intereses, tendrás más temas de conversación con ella, y esto te ayudara a perderle el miedo para hablarle y será más fácil conseguir una cita con ella.

Hazlas reír en todo momento: Existe un refrán que dice: “verbo mara carita”, esto es totalmente cierto, a las mujeres no solamen- te les gusta el físico de un chico, claro es lo primero que ven, pero si tú sabes que no eres atractivo visualmente, entonces tu verbo será tu técnica más poderosa, ese verbo debe de ser muy bien utilizado, me refiero a hacerlas reír, a las mujeres les agrado los hombres simpáticos repito simpáticos, no payasos en sentido figurado.

Estimados lectores, hemos concluido la primera parte de esta columna, pero no se preocupen la próxima semana traeremos para ustedes la segunda parte, mientras pueden analizar y aplicar estos métodos para conquistar a la chica que les gusta, éxito y buena suerte.