Columna vertebral: Tarea de romanos e ingratitudes: el periodismo...

Solo quienes hemos tomado la cicuta del periodismo, lo practicamos día con día, contra viento y marea durante largo- larguísimo tiempo-, podemos atrevernos a decir que es un trabajo de incomprensiones, brevísimos lapsos de gozos, de llantos reprimidos y de un hilar y deshilar cual Sísifo, sin horario que te pueda dar el tiempo de un suspiro...

Parecería una “maldición”, NO, es un trabajo, una profesión sin fronteras, realizado siempre con alteza de miras que, con orgullo cual Heraldo, portamos las noticias con la velocidad necesaria de un lado al otro- ser el medio, no la parte-, conque nuestro cerebro capta la información, luego la procesamos y la transformamos sin perder el aroma o espíritu esencial original, o sea: la credibilidad...

El periodismo tiene muchas facetas, de ahí que se le clasifique según el rubro o tema: económico, deportivo, de salud, social, político, etc., todos tienen su grado de dificultad, sus etapas, sus variaciones e intereses... hasta aquí el preámbulo de un gran prolegómeno del final: El Punto Final…

Quien esto escribe, incursionó hace casi cinco décadas en el periodismo, sin saber del drama que se vive ni imaginarse de la soledad que es propia de las incomprensiones y el manipuleo de un extenso círculo de ambiciones de quienes se dicen tus amigos o correligionarios, usan tus servicios, logran sus propósitos y cual limón de cantina te exprimen para luego tirarte al cesto de la basura !!cuánta ingratitud Dios Mío!!

La dignidad del ser humano es el mayor baluarte que sostiene la Columna Vertebral en forma vertical, ante cualquier ataque por el desprestigio que el enemigo pretende insuflarnos y, las alertas se prenden anteponiendo el escudo de la verdad, la ética, las estrategias que repelen a los ilotas que nunca faltan...

En suma, pensar a estas alturas de la vida en un retiro o en un stamby (pausa), se debe analizar y reflexionar profundamente, decidir si este es definitivo o temporal, alinear el archivo de las cosas importantes, las amistades, despojarse del “Cuarto Poder” (en tiempos de la 4T), de los cuchicheos en el silencio de la noche, de las confidencias impublicables, del resguardo de las fuentes o como un día mi hijo David Israel me dijo: “ papá, creo que a ti te pagan por lo que no publicas”, así es la “ chamba hijo”, esas son las cosas que hay que encerrar en el arcón de los recuerdos, tirar la llave y caminar con la frente en alto por esas calles luminosas saludando al ciudadano en cuyo rostro vez dibujada la sonrisa de la gente buena...tarareando la canción: “no es más que un hasta luego no es más que un simple adiós muy pronto junto al fuego eterno, nos encontraremos ...