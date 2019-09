Columna vertebral: Los mantras del mexicano y frases célebres presidenciales

El italomexicano Pren Dayal, escribió el libro “ME VALE MADRES”, acerca de los tres mantras de los mexicanos, relacionados con el desapego característico de una filosofía popular muy común en su vocabulario: Me Vale Madres, No es mi Pedo y “a la chingada”, ese retrato verbal ha significado los dichos más recurrentes entre los mandatarios de los distintos gobiernos que hemos padecido, como un mal endémico difícil de erradicar y se popularizan en el vox pópuli utilizables tanto para la jocosidad como para mostrarnos el ADN de que estamos hechos la gran mayoría, algunos lo expresan abiertamente y otros de manera disimulada, ronda en su intelecto…

Recordando estos casi medio siglo de sexenios del poder de la república, de 1970 al 76, el ampuloso Luis Echeverría Alvarez, acuño la frase: “ARRIBA Y ADELANTE”, así como cuando dijo “LA INFLACION NI NOS BENEFICIA NI NOS PERJUDICA, SINO TODO LO CONTRARIO”; su sucesor José López Portillo, fue más pródigo en el tema, al reconocer “LA CORRUPCION SOMO TODOS”, “NO PAGO PARA QUE ME PEGUEN”, en referencia a los Medios de Comunicación que lo criticaban y luego al ofrecer en su final de gobierno “DEFENDER AL PESO COMO UN PERRO”. A partir de entonces, le siguió el más gris de todos, Miguel de la Madrid Hurtado (1992/98), quien sembró el lema: “LA REVOLUCION MORAL DE LA SOCIEDAD” y…ni fu ni fa.

Luego vino el más polémico de todos, Carlos Salinas de Gortari (1998/002), quien popularizo la frase “SOLIDARIDAD”, los dichos “NI LOS VEO NI LOS OIGO”, “EL PRI ES ASI, PORQUE ASI SOMOS LOS MEXICANOS” asegurando que “MEXICO YA ES UN PAIS DE PRIMER MUNDO” y cientos exabruptos más…

Antes del artero crimen de Luis Donaldo Colosio Murrieta, este como candidato expuso: “VEO UN MEXICO CON HAMBRE Y SED DE JUSTICIA”, mismo discurso que le valió la muerte. En su lugar quedó el tecnócrata neoliberal Ernesto Zedillo Ponce de León, quien era parco en hablar pero con gran desapego del pueblo, de él recordamos “NO TENGO CASH”, al solicitarle una mujer indigente “algo de dinero”, mostrando su insensibilidad para con la gente pobre.

Zedillo cedió el trono presidencial a la oposición del Partido de Acción Nacional (PAN), en las manos del guanajuatense Vicente Fox Quesada (2000/06), quien desmitificó la figura presidencial con ocurrencias mil como “Arreglaré Chiapas en 15 minutos”, ¿Y yo por qué?”, “Mexicanas y mexicanos...” “Chiquitines y chiquitinas...”, “Todos tienen en su casa una lavadora de dos patas” “QUÉ BUENO QUE NO SEPAS LEER, ASÍ NO TE ENTERAS DE LAS NOTICIAS”, “Al fin que ya me voy”. Esto, desde su campaña política al ofrecer aplastar con su botas vaqueras “A LAS VIBORAS PRIETAS Y TEPOCATAS”, aunque su actuación se centró a cuidar el cariño de su amada Marta Saagún “Martita”, a darse de besos frente a la sede papal de San Pedro en el Vaticano y a decirle al Rey de España en una reunión mundial de mandatarios “PORQUE NO TE CALLAS CHACHALACA” y luego al dictador cubano Fidel Castro Ruz “COMES Y TE VAS”, entre las más notables, sin duda el más prolífico presidente hablantín…

El logotipo albiazul se siguió otro sexenio con el michoacano Felipe Calderón Hinojosa ( 2006/012), quien armó la bataola guerrera contra el Crimen Organizado con un ejército desmantelado, “yo seré el presidente del empleo”, aseguró y después, “tengo las manos limpias” al ser acusado ante el tribunal de La Haya por crímenes de lesa humanidad. Calderón vivió un período dopado etílicamente—dicen los que lo conocieron de cerca-, el caos de la inseguridad se apoderó de varios Estados y su salida propició el retorno del PRI al poder, en la figura de Enrique Peña Nieto (2012/018) del Estado de México, bajo el protectorado del grupo “Atlacomulco” y el empresariado mediático de Televisa y TV Azteca.

Peña Nieto hubo de pedir “PERDON”, por el caso “Casa Blanca”, el enredo de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa ( Guerrero) y los terribles “gasolinazos” que prendieron la mecha de las bombas molotov, que dieron paso a un “peje lagarto” que se transformó en ganzo. Retomando el tema de las frases célebres, recordamos aquella que Peña soltó: “¿Qué hubieran hecho ustedes?”, en la que se refirió a la necesidad de quitar el subsidio a los combustibles durante 2017, misma que se convirtió en tendencia en redes sociales. Otras: “Lo bueno no se cuenta, pero cuenta mucho” (durante su Cuarto Informe); “No hay forma de que México pueda pagar un muro como el que plantea el republicano Donald Trump”, “NO SOY LA SEÑORA DE LA CASA” por no saber el precio del kilo de tortilla. Así al infinito desde cuando fue cuestionado en la Feria del Libro en Guadalajara. “ESTAMOS A 5 MINUTOS DE ATERRIZAR… MENOS, A 10”.

LO MEJOR O LO PEOR…

Ahora, en apenas 9 meses del gobierno de la “Cuarta Transformación” (4T), un tabasqueño de nombre Andrés Manuel (al revés volteado MALO) López Obrador, de la mano de una “MORENA”, accede a Palacio Nacional y desde el púlpito de las “Mañaneras”, reza sus oraciones: ME CANSO GANZO”, “YO TENGO OTROS DATOS”, TENGO LAS RIENDAS DEL PODER EN LAS MANOS”, “EL HUACHICOLEO ES TAN GRAVE, QUE CASI HABIA UN PEMEX PIRATA”.