Columna vertebral: Funcionarios, ¿ineptos o perversos?

Es importante que Yucatán se siga considerando un lugar seguro”, declaró ayer tarde Pablo Santos García a las puertas del penal cuando obtuvo su libertad, tras cumplir cinco de los 35 años de cárcel que le fueron impuestos al comprobarse que asesinó, con premeditación, alevosía y saña, al doctor Felipe Triay Peniche. Y la familia Triay por primera vez está de acuerdo con este homicida. (en lo de Yucatán Seguro).

INCONGRUENTES… Consideramos de suma importancia que las autoridades locales y federales, que no coinciden entre sí con la aplicación de la Ley y tampoco con la justicia, se metan esas palabras tras las orejas y se den cuenta que si un asesino anda suelto no puede haber seguridad, y menos cuando ese asesino en un psiquiatra a quien el Estado le autorizó el cuidado, prevención y atención de la salud mental de los yucatecos…

Pablo Santos García, condenado tras un centenar de pruebas físicas y científicas, obtuvo ayer tarde su libertad inmediata merced a un amparo que un juez de Cholula, Puebla, le concedió no sabemos por qué. Lo que sí sabemos, y comprobamos una vez más, es la grave deficiencia en la justicia mexicana en manos de ineptos o de corruptos, que para este caso tiene un denominador común: la libertad de un homicida.

Esta liberación sólo se explica de la siguiente manera: que la Fiscalía del Estado, que es la representante social de todos los yucatecos, no haya cumplido con su trabajo por ineptitud, ignorancia o fines abyectos (o las tres cosas juntas); que los jueces que llevaron el caso hayan actuado de manera similar, con cualesquiera de esas tres aberrantes suposiciones o, que tras un juicio legal y honesto haya una mano negra capaz de pisotear la justicia y con ella nuestros principales valores cívicos y morales. (¿Serás tu acaso, ROLANDO?.

Por cierto, sobre esta liberación, según medios locales, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado declaró que el caso de Pablo Santos García, es “cosa juzgada”, en lo que de ninguna manera coincidimos porque no se conocen oficialmente los términos del amparo y no se conocerán antes de 10 ó 15 días. Lo que se diga ahora no pasará de ser más que especulaciones.

¿Yucatán Seguro…? Para que Yucatán se siga considerando un lugar seguro, como declaró el homicida del doctor Triay Peniche -y no sabemos si lo dijo por burla pero tiene el mismo valor- será necesario que se investigue a fondo dónde está el error, pues una autoridad dice una cosa y otra señala lo contrario, y por lógica una cosa no puede ser y no ser a la vez.

Y tras esa investigación, que deberá ser exhaustiva y profunda para llegar a las raíces del problema, deberá castigarse al culpable para evitar más asesinos en las calles de este “Estado seguro” y para evitar que más funcionarios ineptos lleguen a los puestos públicos o, no menos igual de grave, que una mano negra mande al sumidero de las miasmas todo un sistema de justicia, en un país regado con abundancia con sangre de gente inocente. (Fin del boletín).

Nota al calce: Hicimos algunas precisiones agregadas al boletín que nos hicieron llegar a nuestro Whatsapp, el día de hoy, pues al leerlo creció nuestra indignación, desde cuando supimos del artero asesinato cometido por dos sujetos cuyas ambiciones económicas y de celo profesional acabaron con la vida de un hombre que sabemos se forjó dentro de una familia de bien; fueron dos “profesionales de la siquiatría cuyo título les avalaba la confianza de la salud de sus posibles pacientes, e increíble fue su comportamiento, no solo para ultimar al Dr. Triay, sino luego destazarlo y meterlo a una caja cuyo contenido pagaron con la tarjeta bancaria del difunto.

; todo ello debidamente documentado y atestiguado por personas que de alguna forma fueron testigos de los pasos dados por los asesinos a los cuales se les detuvo y consigno por la entonces Fiscalía del Estado, dependencia que aportó las investigaciones y evidencias que los involucraban…

Hoy, luego de un juicio amañado, contubernios indignantes por parte de Jueces y abogados, han logrado lo que jamás en la historia de la Entidad y la República, DARLE LIBERTAD A 2 SATRAPAS ASESINOS y, que el último liberado, se llene la boca de decir: “Es importante que Yucatán se siga considerando un lugar seguro”. Baldón eterno para los coasociados. DHM/NEWS…