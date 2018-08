Columna maldita: Visión cultural

El último día del mes de septiembre de este 2018 culmina la administración de Roger Metri al frente de la Sedeculta (Secretaría de Cultura y las Artes de Yucatán), pero desde hace varias semanas arreciaron los ataques de diversos personajes a través de las redes sociales contra este hombre que fue director de cultura del Ayuntamiento de Mérida en dos distintas administraciones, una del PAN, con César Bojórquez y una del PRI con Angélica Araujo.

Al principio compartieron memes que pretendían burlarse del también poeta, narrador y ensayista. Estos fueron subiendo de tono hasta llegar a un video donde se exige una investigación a fondo de su gestión.

Durante la presentación del Festival Jóvenes Creadores, platiqué con Metri acerca de esto, le pregunté qué opinión le merecen este tipo de cosas y contestó lo siguiente:

“Mira Ricardo yo la verdad soy, siempre lo he sido y aun cuando yo no esté seguiré siendo muy respetuoso de las opiniones porque pues la enorme ventaja de este país, es que pues somos un país de libertades, lo vimos el primero de julio, la gente fue, se manifestó y al 2 de julio amanecimos con un país en paz, tranquilo, con los problemas que hay, tampoco los podemos negar, entonces bueno, yo simplemente tomo para mí la parte crítica, que me ayude a mejorar ciertas cosas y donde yo sienta que es simplemente alguna cuestión personal pues lo dejo a un lado, porque finalmente los que nos dedicamos a la poesía y al arte sabemos que el ser humano tiene demasiadas aristas y que hay mucha luz y sombra en la personalidad y en el mundo, entonces me parece que lo mejor es dar el siguiente paso, tratar de salir con donaire de los problemas que todos los días hay y lo peor que te puede suceder es que guardes algún rencor o te guardes algo en tu interior porque finalmente el daño te la haces a ti mismo, entonces con todo respeto todo mundo está en su libertad de opinar, todos están en su libertad de creer lo que quieran creer pero la historia nos va a poner a todos en nuestro lugar.”

¿Quién será el nuevo director de cultura de Yucatán? ¿Cuál es el perfil más adecuado para dicho puesto? ¿Es más conveniente un excelente administrador que una persona culta?

Quien ocupe ese cargo, debe tener una visión mucho más profunda de lo que significa la cultura, entender que esta no sólo abarca la creación artística y las expresiones culturales, sino que también considera a las identidades múltiples. Además debe poner fin a sus eternas deficiencias, debe solucionar problemáticas ligadas a la carencia de un marco jurídico general en cuestión cultural y a la subsecuente falta de políticas públicas en la materia.

Es todo un reto, porque además se debe cortar de tajo cualquier intento de corrupción en el proceso. ¿Quién se anima a meterse al laberinto del Minotauro?