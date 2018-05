Columna maldita: Los indeseables

El trabajo dignifica, eso es indudable. Ganarse el pan con el sudor de la frente es algo que a muchos nos enseñaron desde niños, resaltando el hecho de que en este mundo hay que trabajar para vivir, que debemos con nuestro propio esfuerzo proveer de los indispensable y/o necesario a nuestras respectivas familias.

Desde niño mis padres implementaron ese sistema conmigo y mis hermanos, pues pese a ser todos estudiantes sobresalientes, los fines de semana debíamos trabajar. En mi caso las opciones fueron de “secre” de albañilería, preparando mezcla, llevando el material a los “maestros”, limpiando herramientas y cuando llegaba el momento de “colar techos”, había que subir por las escaleras galones de concreto, que en mi caso eran latas grandes. Sudaba mucho, me embarraba de polvo, cal y cemento. Mentiría si afirmara que me gustó ejercer esta labor.

Después incursioné en la creación de pozos, el oficio más difícil que enfrenté en la vida, pues había que utilizar pico, pala y cuando la profundidad comenzaba a ser importante, debíamos recurrir a la barra de acero para picar la dura laja característica de nuestros suelos, para colocar el cartucho de dinamita que permitiera partir la piedra e irla sacando pedazo a pedazo. En temporada de lluvias sufría de más, pues en ocasiones las mechas se apagaban y mi padre debía regresar para prenderla de nuevo, lo que me hacía alucinar por la posibilidad de que saliera volando por los aires. Mis manos sangraban a causa de las ampollas, por lo que varias veces lloré a escondidas sin entender por qué mis padres me “hacían eso”, trataba de entender por qué sí yo era buen estudiante, cumplidor y educado, me obligaban a realizar esas duras tareas. Por supuesto, cuando llegaba mi paga, aprovechaba ir al cine los domingos, comprar mis primeros discos y libros, comprendiendo en “carne viva” que todo aquel esfuerzo valía la pena.

La realidad es que agradezco a mis difuntos padres el haberme forjado en la batalla laboral desde niño, pues comprendí que si quería aspirar a mejores cosas, debía aplicarme a los estudios, además aprendí que la disciplina forja el carácter y nos convierte en mejores personas.

Todo esto viene a colación una de las cosas que más detestamos como ciudadanos son los privilegios inmerecidos que la clase política concede sin consecuencia alguna. En México, en los partidos políticos y muchas dependencias abundan los ‘”Roba vueltos” y los “Aviadores”, aquellos “funcionarios” que cobran generosos sueldos sin jamás poner un pie en la secretaría correspondiente, solamente por el hecho de ser pariente de algún político de élite. Todos estos personajes solamente merecen nuestro desprecio, pues usan y abusan de privilegios que no merecen. Así que en la Columna Maldita tenemos un mensaje directo para todos ellos: ¡váyanse mucho… al infierno!