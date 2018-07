Columna maldita: Discos de culto

En la historia de la música contemporánea el rock ocupa un lugar privilegiado, al ser uno de los estilos más importantes y populares a nivel global, sin duda el mayor fenómeno musical del Siglo XX.

El 4 de agosto, día de mi cumpleaños celebro escuchando discos editados en ese día pero en diferentes años, no tan populares ni conocidos pero si brillantes, plenamente artísticos y sobre todo influyentes. Si no los han escuchado los invito a hacerlo pues son propuestas de enorme calidad.

Uno de ellos es “Ritchie Blackmore´s Rainbow”, álbum debut del nuevo grupo del guitarrista de Deep Purple, grabado del 20 de febrero al 14 de marzo de ese año en los Musicland Studios, Múnich, Alemania. Incluyó la participación de los miembros del grupo ELF: Ronnie James Dio (voz), Mickey Lee Soule (Teclados), Craig Gruber (Bajo y coros) y Gary Driscoll (Batería). Solo Dio quedó como parte de Raibow para la gira promocional, siendo productor del disco junto a Blackmore y el prestigiado Martin Birch. Un trabajo que emana rock neoclásico en cada poro, dos amantes de la música clásica (Blackmore y Dio) fusionaron sus talentos para crear una propuesta innovadora que dejaría una huella imborrable. ‘Man on the Silver Mountain’, ‘Catch the Rainbow’, ‘The Temple of the King’ y ‘Sixteenth Century Greensleeves’ son las gemas de esta colección. Fue lanzado el 4 de agosto de 1975.

El segundo es ‘The Michael Schenker Group’, editado el 4 de agosto de 1981.

Tras su salida de la banda británica UFO, el Dios alemán de la guitarra formó su propio proyecto y para ello reclutó a Gary Barden como cantante y letrista, además de los músicos de sesión: Don Airey teclados), Mo Foster (bajo) y Simon Phillips Bateria). Con ellos grabó de mayo a julio de 1980 en los Wessex Studios, de Londres los 9 temas que conforman una colección de temas pesados, con esa mezcla de fuerza y melodía que Schenker imprime en sus riffs. La calidad de este producto era muy superior a la de muchos grupos más famosos en aquel iniciode década. Contiene verdaderas joyas como “Armed and Ready”, “Cry for the Nations”, “Victim of Illusion”, la instrumentales “Bijou Pleasurette” e “Into The Arena” y por supuesto esa maravilla sonora titulada “Lost Horizon”.

El tercero salió a la venta el álbum debut de una banda predestinada a la trascendencia, sin duda una de las más importantes de la historia del rock progresivo. Fue una propuesta liderada por Syd Barret (guitarra y voz), con Roger Waters (bajo y voz), Richard Wright (teclados, piano, órgano y coros) y Nick Mason (batería y percusiones). Grabado de febrero a mayo de 1967 en los EMI Studios de Londres, producido por el ingeniero de los Beatles Norman Smith. Rock progresivo psicodélico exclusivo para paladares abiertos a música no comercial.

La invitación está hecha, escúchenlos, no se arrepentirán. El Rock es Cultura.