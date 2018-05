Columna maldita: A carcajada plena

Ricardo Pat

Conocí a mis amigos Rubén Meza padre y Rubén Meza hijo, a mediados de la década de los ochentas, cuando era el único integrante del departamento creativo del Canal 13 de televisión local. Ellos eran Caramelo y Chupirul, dos artistas de circo en su faceta de payasos.

Siendo un fanático del humor, del buen humor, el de calidad, de inmediato me identifiqué con ellos, porque además disfrutaba enormidades viéndolos realizar sus proezas circenses: todo tipo de malabares, equilibro con los monociclos y sobre todos las temerarias pulsadas, que consisten en sostener el peso de una persona con un solo brazo. Me dije que si eran capaces de aquel tipo de proezas físicas debían tener una excelente condición física, así que los invité a integrarse al equipo de fútbol de Trecevisión, con el que ganamos un campeonato del “Torneo de la Comunicación” que se celebraba cada año.

Esta interacción me permitió conocer más de su vida, de sus orígenes, así supe que ellos son la tercera y cuarta generación de la dinastía circense de los hermanos Meza. El papá de Caramelo fue el payaso “Cara Sucia”, un maestro del circo, quien les enseñó lo mejor de las artes escénicas. Chupirul nació ahí, donde se nutrió para convertirse en un personaje entrañable. Formando equipo con su padre, el encantador Caramelo, se convierten en el mejor dúo de payasos de Yucatán.

Fue muy gratificante trabajar con ellos no solo en sus programas semanales, sino también en sus participaciones en los espacios del Tío Salím, además de “Arco Iris”, proyecto infantil donde debuté como productor.

Cuando el año 2000 inicié “Radio Fantasía” en Cadena RASA, no dudé en invitar a mis amigos, a los cuales expliqué que pretendía traspasar su encanto natural a la radio, lo que los hizo dudar en un principio, pues su arte es más espontaneo y trabajar con un guion se les dificultaba. Sin embargo, con la perseverancia que los caracteriza pronto lograron brillantes resultados.

Tras concluir “Radio Fantasía” en el 2002 nos encontramos en diversas ocasiones, principalmente en fiestas familiares, pues todos son fans de ellos. Una noche del año 2012, en una plaza principal abarrotada de personas, mis amigos participaron en un festival gratuito organizado por la comuna. Su carisma se desbordó de una manera sorprendente, las carcajadas, la conexión con la audiencia, con aquellas miles de gentes me dejó pasmado. Mis hijos me acompañaba y me dirigí a ellos para decirles: “Así es como quiero recordar siempre a mis grandes amigos, esta imagen quiero conservarla siempre en mi mente, como la prueba de la genialidad de Chupirul y Caramelo”.