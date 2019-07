Columna Vertebral: Respuesta a vuela pájaro a mi tocayo...

Tocayo: “No te va a gustar mi apuesta tocayo. Voy compita. Aclaro no es preferencia es simplemente mi lectura de las cosas”...

RESPUESTA AL CANTO...

Mira Tocayo: la terquedad de la boxita en cuestión, logró que las elecciones fueran:

1.- Por votación directa, no por aclamación de delegados políticos.

2.- que el doctor Narro se retire de la contienda interna y denunciara la cargada “oficial a favor de amlito y sus nexos con AMLO.

3.- la polarización y salida de varios santones del PRI que se han manifestado a favor de ella ( Manlio, Pages, etc).

4.- Bonny ha rdcorrido varias veces los estados creando grupos a su favor que ahora hacen proselitismo por el voto tricolor enlistados en el padrón, mismo que fue aceptado sin considerar a los 600 mil que previamente Claudia Ruiz había preparado en su contra, acción que detecto el ahora experto electoral José Concepción (pepechón) su amigo de formula, anexándolo y quién mantiene los nexos con el INE organismo que sancionará esta contienda.

5.- Amlito ya cometió el más grave error verbal: “ Morena, es un partido que nació ayer, gobierna hoy y se irá mañana”, ese pecado es imperdonable por parte del Tlatoani tabasqueño, recuerda que amlo es rencoroso, vengativo y manipulador de masas y en un minuto le pone freno a su dizque aliado campechano, quien además, lo maltrato como gobernador durante la campaña presidencial y al que Alito juro sacar a patadas de Campeche, o sea... 6.- Se logro inicialmente que 7 formulas se inscribieran previamente y, finalmente el CEN., aprobó 3 de ellas, introduciendo a la jarocha Lorena Piñón, esta, utilizada para dividir el voto de los tricolores, el CEN del PRI parece quien pretendió ignorar el antecedente de la Piñón Rivera, de quien se sabe la mayor parte de su vida política la ha pasado en las filas del blanquiazul, por lo que sería imposible e inadmisible su participación en el proceso que el pasado miércoles 26 de junio arrancó...Ahora, a iniciativa de IOP, la Piñón queda fuera por Panista emboscada y... ya solo quedan frente a frente: Yucatán y Campeche.

7.- como podrás ver, el cielo y la tierra le regresan a la natural de Dzemul, esa suerte inmensa en su carrera política, su terquedad campañera y su HAMBRE DE TRIUNFO que siempre ha tenido sin ninguna duda. Esa hambre la llevó de Seadora por “ repechaje” a inscribirsecoo candidata a la gubernatura, misma que logró, pese a los malos augurios de varios priistas que no daban crédito s sus aspiraciones, mismas que logró, en contra del presuddnte Fox, del gobernador Patrón Laviada, de el congreso local en manos del hoy difunto Benito Rosel, del alcalde Panista y mil obstáculos más...

8.- mira tocayo, llevo más de 50 años participando, mirando y analizando el acontecer político y el desempeño de los mismos, no me apasiono por ninguno, he platicado largo y tendido con los santones del mejor nivel y pocas veces me he equivocado porque apelo a la historia de los hechos, conozco virtudes y defectos de los actores principales, se de sus ambiciones y hasta me he coludido con ellos respetando no caer en tentaciones corruptas que nunca faltan.

En conclusión, si Ulises Ruiz, el mayor marrullero de la política y otros màs aceptaron salirse sin chistar de la campaña, alertados de que manos morenas se dicen acompañar al Moreno Cárdenas, su cadalso está hirviendo a fuego alto, Amlo se lo sacude al compita de encima, luego invita a la Ortega Pacheco a sumarse para gobernar tranquilo, !ups! , el cocido de pejelagarto crece, recuerda cómo Fox la quizo incluso meter a la cárcel por nimiedades en campaña electoral; Calderón luchó 5 años contra ella cerrandole las llaves del presupuesto, bonny les quito a los panistas la alcaldía de Mérida luego de 22 años de estar encaramados y soportados por el Diario de Yucatán, entrego su sucesión de gobierno al PRI, más no a Rolo, logró la secretaría general del CEN del PRI, quizo volar a la presidencia de la república, etc., o sea, este breve repaso historico no lo debes perder de vista.

La política es de tiempos y circunstancias, la suerte es apenas un 5%, lo demás se llama voluntad y esfuerzo, Dios dijo: Ayudate que yo te ayudare.../ DHM.