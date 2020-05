Columna Vertebral: Comunicando Ando

A quien corresponda:

Qué está pasando en #Yucatán, he recorrido todo el Estado, y estoy viendo que el miedo va ganando, con el afán de protegerse, se están violando todas las garantías individuales, no solo eso se empieza a ver como se enfrentan unos a otros.

Me queda claro que nadie quiere ser contagiado, pero en mi humilde opinión, y sé que el Gobierno hace su mejor esfuerzo, que el Gobierno ha hecho grandes cosas por el bienestar de los Yucatecos, es hora que intervenga en el interior del Estado...

LA SEGURIDAD...

Así como ha hecho el Gobierno su gran trabajo de Prevención, es hora que haga también la parte de la prevención de la seguridad en Yucatán, y no me refiero a cazar maleantes, si no a que tenga presencia en apoyo a los municipios, sin violar la autonomía, pero si que tome cartas en el asunto, hay municipios que se estan extralimitando en sus funciones de prevencion.

Una cosa es exhibir un caso de filtración a los cercos sanitarios y otra exhibir a personas como un trofeo que por miedo solo tratan de salvar su vida huyendo de zonas de mayor contagió o simplemente regresar con sus familias, ahora he visto que personas de comisarías no pueden entrar a sus cabeceras municipales, siendo parte del municipio...

Lugares que se estan privando de la libertad de expresión al no permitir el paso a medios de comunicación, quiénes son la balanza de una sana exposición de hechos, privar el libre tránsito solo para acceder de un punto a otro es algo que no se puede permitir, que pasaría si la capital Mérida le negara el paso a miles de personas del interior del Estado?..

Mérida la gran capital de Yucatán no le ha negado el acceso a ningún Yucateco, si se ha mantenido el formato de que si no eres de Yucatán y no tienes ningún tipo de actividad esencial se le invita a no entrar, siempre en el sano contexto del respeto a los derechos humanos.

Sé que hay que cuidar a la población, es lo más primordial en este momento, pero somos seres humanos todos y debemos unirnos en forma positiva, si una persona necesita pasar solo para cruzar a otro punto se le puede escoltar para garantizar que eso suceda.

La única intención de sacar esto de mi mente y de mi corazón no es para calificar quién esta haciendo bien las cosas o no, simplemete para que seamos mas humanos, y aplicar con rigor la prevención sanitaria es algo muy bueno pero siempre, siempre en el marco de los Derechos Humanos.

LOS ALCALDES...

Entiendo el actuar de todos los alcaldes los aplaudo, sin recursos están haciendo todo lo posible por enfrentar esta pandemia, nadie tiene la culpa de este gran problema de salud cada uno de ellos (lo he visto) enfrentan todos los días dando la cara (los admiro) para atender las necesidades de su gente.

Pero el que debe ser más responsable son cada uno de nosotros, nosotros tenemos que ser los primeros interesados en cuidar nuestra salud obedeciendo las medidas que se establecido el Gobierno del Estado, como dije todos somos Yucatecos y debemos protegernos y cuidarnos unos a otros.

LOS GRILLOS...

También a los grillos políticos (blogueros), no aprovecharse del momento de estar golpeando a las autoridades estatales ni municipales ya habrá momento de hacer política, hoy es tiempo de unirnos y solo así podemos salir adelante de esta contingencia sanitaria que golpea a todo el Mundo, a países, y Estado y desde luego a los municipios y sus comisarías...

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana

Sé que saldrán algunos a poner mensajes de todo tipo a criticar mis palabras, a decir cualquier cosa con tal de manifestar sus ideas, que lo hagan pero de forma respetuosa todo comentario es bueno pero con respeto, y así podemos convivir en paz y armonía social.

Infórmate de las noticias de Yucatán dando click aquí

COMUNICANDO ANDO/ Agencia DHM/NEWS...