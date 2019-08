Columna Vertebral: Así se habla, sin medias tintas: DHM

Recordando la entrevista con Ivonne Ortega Pacheco, en el prolegómeno de una elección vital para el Piísmo nacional)...

NO ES CAPRICHO, ES MI PASION, SOY TRICOLOR A MORIR: IOP...

Ivonne:”Tu mejor que nadie lo sabes, me conoces, soy terca de nacimiento, creo en mi religión, mi familia, mis amigos, mi pueblo; conocí la política desde muy niña, mi padre me forjó en el estudio y el trabajo, mi madre me inculcó nuestras tradiciones, así soy y no voy a cambiar, como tampoco cambiaré de partido político, el PRI me ha dado todas las oportunidades de llegar hasta donde me encuentro, quiero rehacer ese PRI que le ha dado a la nación muchas, bastantes instituciones que ahora vemos quieren desaparecer-y lo están haciendo por el gobierno de Morena-, imponiendo caprichos, ocurrencias que solo desestabilizan y crean incertidumbre...”

DHM.- Estás consciente del poder al que te enfrentas?

IOP.- Si y no le tengo miedo. Responde con ese aplomo y la sonrisa que la caracteriza en la cara...

DHM.- Tu rival -AMLITO-, se jacta de estar apoyado por el presidente López Obrador, qué estrategia tienes para derrotarlos?

IOP.- El voto directo de la ciudadanía, de los miembros del PRI, del cuidado de las urnas, etc., mi ejército es de carne, hueso y corazón; ellos, solo tienen dinero y la complicidad de una cúpula deshonesta, son unos cuantos, no todos son corruptos, hay dirigentes con los que he conversado y me aseguran que el 11 de agosto- el día de la elección-, no solo votarán por mi fórmula, sino también cuidarán el proceso...

DHM.- Cómo está tu salud?

IOP.- Perfecta, ya logre superar dietas, hago mucho ejercicio, estudio y me preparo mentalmente para solventar las preguntas que tus amigos de la prensa me hacen, hay que pensar rápido sin resbalar-, ríe a carcajadas...

DHM.- Las amenazas...?

IOP.- No me quitan el sueño, me ocupo cuando van dirigidas a mi familia, mi hijo, ese niño no tiene que ser involucrado en mis actividades como lo hizo el desgraciado de Rubén Moreira, prometí no pisar Coahuila durante mi campaña por la presidencia del CEN del PRI, pero... luego veremos a como nos va...

DHM.- Fue un diálogo en corto, con nuestra paisana nacida en el pueblo de Dzemul, tierra de Rogelio Chalé, Victor Cervera Pacheco y esta mujer que va dejando huella a cada paso que da. Suerte amiga./ Agencia DHM/NEWS...