Columna: Tinta Pública. Momento histórico para las mujeres del mundo

Platicando la noche del domingo con una amiga que participó en la marcha feminista, llevada a cabo en la ciudad de Mérida, comentaba por su parte, la impotencia que sintió al conocer casos de los que no se habla en los medios de comunicación y que son reales en nuestro estado, y yo, pude seguir más los movimientos que se llevaron a cabo en distintas latitudes del mundo, incluyendo la protesta de la ciudad de México.

Ella, continuaba un poco contrariada por lo que vio participando en la marcha y me decía con sincero sentimiento, “gracias a Dios no he vivido nada de eso pero sí otros tipos de violencia a lo largo de mi vida, vas recapitulando y sin duda, también he sido víctima, no de que me dejen con moretones, pero sí de otro tipo de agresiones”; por el aprecio que le tengo, le comenté que cuando en un punto de mi vida me tocó trabajar a favor de las mujeres y en contra de la discriminación y violencia de género, tuve que conocer casos que sin duda me impactaron y era difícil hasta la fecha recordar[PM1] .

Con optimismo, le mencioné el gusto que me dio verla participando, ya que quizá no le haya tocado ser violentada; sin embargo, ambos tenemos sobrinas pequeñas y de algún modo, también protestó por un futuro más seguro para ellas.

Asimismo, le comenté que en los años donde me desarrollé como jefe de imagen institucional del otrora[PM2] Instituto para la Equidad de Género en Yucatán IEGY, la directora y Mtra. Georgina Rosado Rosado, académica y reconocida feminista del estado, impulsó, a través de los medios de comunicación la implementación de dos a tres campañas anuales; campañas que incluso, nos replicaron en Europa, también conformamos el Gie Género (Grupo Informativo Especializado en Género) integrado por un programa de radio y transmitido semanalmente en cadena rasa durante 5 años, la revista trimestral especializada “Alas de Mariposa” y el programa de televisión “Perspectiva G” que estuvo al aire durante 5 años con más de 280 emisiones, de las que con mucho orgullo puedo decir que tuve la fortuna de ser el productor.

Cabe recalcar, que eran otros tiempos y no había detonado la revolución tecnológica y aunque, dicha tecnología, en la actualidad sea un gran aliado, nos costó trabajo utilizarla a favor; se logró en gran medida y se hizo mucho.

Con seguridad puedo decir que el tema DE LA MUJER, estuvo posicionado en medios y campañas como nunca antes y tampoco se ha igualado.

También, es justo decir que la cultura de la denuncia, aún no estaba tan posicionada como estos días; es por ello, que hoy en día las mujeres viven un momento histórico internacional; hace 20 años era totalmente ignorado el tema, hoy ya es agenda mediática del día a día y forma parte de los tópicos a debatir en los principales foros mundiales.

Por supuesto que hay avance, claro que la conciencia es otra y más abierta al debate, no le quedó de otra al mundo, el papel de las mujeres es fundamental en las sociedades, si se observa desde las nuevas masculinidades y desde la visión de los derechos humanos, nunca fue un: “pleito“, siempre ha sido una demanda, incluso “no me des más, dame lo mismo”, eso es lo justo.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana

De hecho fueron muy pacientes, siglos de cultura patriarcal y machista, no solo arraigada en los hombres, sino arraigada en la sociedad, desde lo más fundamental, al día de hoy, continúan los obstáculos en sus derechos elementales, educación, salud, acceso a la justicia, salario equitativo, y podríamos continuar con un listado interminable; a eso, súmale diferentes cargas sociales, ser mujer en edad infantil, indígena y con discapacidad; ya de casos así, nos pondríamos a llorar, sin embargo, no me gusta la expresión pero, “ El tigre ya despertó” y ya no se conforma con cambios pequeñitos, ya se necesitan pasos agigantados para eliminar las brechas de género.

Las multitudinarias marchas de protestas efectuadas el pasado 8 de marzo, así como el movimiento #undiasinnosotras que tuvieron tanto respaldo y convocatoria, son muestra de la revolución de las mujeres de nuestros tiempos y sí, también es grito de auxilio por las cifras en feminicidio y violencia sexual, no sólo de México, que sin duda es referente de impunidad y desidia política en el tema, sino en todo el mundo.

Tocará a los organismos internacionales poner orden e incidir en las leyes de los países en los que ya es un peligro nacer y desarrollarse como mujer, sin medias tintas, México es un peligro para las mujeres, esa es la realidad de nuestro país, pero el momento es histórico, es necesario que las mujeres vayan en unidad, sin distinciones y con un mismo objetivo en busca de un futuro más justo, menos sangriento y menos abusivo.

Infórmate de las noticias de Yucatán dando click aquí

Por la sangre de Elvia Carrillo, Felipa Poot, las hermanas Mirabal y miles de otras, no claudiquen en la lucha, lo avanzado ya permite presionar con más seriedad, sin invitar o fomentar la violencia.