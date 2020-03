Columna: Tinta Pública. Covid-19 una lección que rehumaniza al mundo

Difícil entendernos como humanos, en la tragedia, nos acordamos del prójimo, nos acordamos de ayudar.

Incluso nos acordamos de Dios, pero eso no es malo, son lecciones de vida y es bueno aprender de ellas y posteriormente continuar fortalecidos, pero no me dejará usted mentir así somos en la dicha somos indiferentes al dolor humano, al daño que causamos por tener una foto del recuerdo con los delfines, jirafas o elefantes, claro estamos de vacaciones, y esa foto me generará muchos "likes” en el “feis”.

Entonces no importa que especie sufra o me pasee, con tal de yo, mi ser egocéntrico, soberbio y rapaz consiga lo que quiere, pudimos darnos cuenta que muchas especies hoy vuelven a dar la cara al mundo porque la principal amenaza para la naturaleza se encuentra escondida y atemorizada en casa.

Hoy anhelamos, lo que tanto despreciamos en nuestros días normales, abrazar a un buen amigo, disfrutar de nuestras playas, un café al aire libre con nuestra pareja, vivir sin el pendiente de saber que toco y que no y aún peor y más mezquino es ver a grandes magnates y hombres de negocios, estar atemorizados no solo por el virus, están viendo las ganancias proyectadas para 2020 amenazadas, pero muchos de ellos no se preguntaron si la alacena de sus empleados en casa tienen lo básico para pasar la cuarentena de esta contingencia.

Ojo.

Su riqueza se la han ganado y no voy a ese punto, pueden seguirla acumulando, pero estos momentos son en dónde se muestra el valor real de algo que nos quita el sueño, nos aleja de nuestras familias, de qué nos sirve el dinero, sin tener dónde utilizarlo, ojalá mucha de esa riqueza sirva para ayudar al hermano en este tiempo de necesidad y carencia que exhibe la prostituida división de la riqueza, pero que puede sacar lo peor o lo mejor de cada uno, hoy Hasta para cerrar un trato con un apretón de manos tendrían miedo, y el miedo no es malo pero es muy incómodo.

La tragedia trae muchas caras unas más crudas que otras, es desgastante para las emociones encender la televisión y ver muerte y más muerte, sin embargo no se aleja de los días en guerra entre países en dónde los intereses políticos y económicos, cobran miles de vidas.

¡hoy nos queda la duda, ¿ fue una venganza mal dimensionada? ¿Podemos creer que exista tanta maldad por demostrar quién es quién en el panorama Geopolítico? ¿Vivimos y actuamos diferente a eso?¿ cultivo las ambiciones del corazón y espíritu o sólo las que inflan mi billetera? ¿ no uso popotes, Pero tengo animales en jaulas para mi deleite?.

Al menos yo, no podré ser la misma persona cuando todo esto termine y no puedo por qué no lo conocía, no había sentido este miedo, impotencia, ignoraba lo que era una pandemia, doy gracias a Dios por que la pase con mi familia y con alimento y lo necesario, pero no puedo dejar de pensar en la cantidad de humanos, que están sufriendo, que se acuestan a dormir y despiertan con hambre.

Y mucho tiene que ver con el egoísmo, soberbia y otros instintos retorcidos que son lo que alimentamos, en lugar de compartir, el pedazo de pan, obedecer a las indicaciones oficiales mucho de lo que digo lo digo por mí, no soy muy diferente, en nuestros whats, preguntando cuántos ya van, cuántos ya son? Pero si un amigo está derrotado, no somos capaces de extender la mano y decir, ven levántate conmigo.

Se leerá terrible y únicamente lo escribo por el análisis que me ha dejado este tiempo de contingencia deseo que paren Las muertes y todo sea normal sinceramente es mi deseo.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana

Pero no se ha preguntado: ¿y si el mundo necesitaba al COVID-19 para reaccionar y re humanizar a sus habitantes? En toda situación adversa hay un futuro próspero con nueva visión.

Infórmate de las noticias de Yucatán dando click aquí

No sé qué lecciones le deje a usted este tiempo, agradezco su amable lectura y dejo la idea para su análisis, aquí seguiremos encontrándonos en nuestra #Tinta Pública.