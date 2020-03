Columna: Por tu salud. ¿Ya fuiste al ginecólogo?

Ya sea por pena, miedo, complejos, ignorancia, desconocimiento o machismo, una parte importante de las mujeres no acuden al ginecólogo para realizar un chequeo de rutina.

De acuerdo con los expertos, un sector población femenina no tiene la cultura de la prevención ginecológica, es más, ni tienen la conciencia de acudir por lo menos una vez al año para someterse a pruebas de papanicolaou, exploración física o mastografía, según sea el caso.

Esta visita quizá es de las más complicadas para muchas mujeres.

El hecho de que una “extraña o extraño” tenga que revisarte las partes más íntimas de tu cuerpo, no es cualquier cosa, no está fácil, pero créeme que es muy necesario y básico para tener calidad de vida.

Los expertos recomiendan que el primer encuentro con el ginecólogo debería darse cuando iniciamos las relaciones sexuales o si se tiene algún síntoma o malestar en mamas o genitales.

Otros profesionales de la salud recomiendan acudir con ellos cuando se presenta la primera menstruación.

La orientación de los especialistas es fundamental para reforzar la adquirida en familia, principalmente aportada por la madre.

La edad recomendada para esa primera cita con el ginecólogo varía entre los 21 y 65 años de edad.

La consulta para aquellas mujeres que ya tienen una vida sexual activa, consiste básicamente en una revisión rápida, exploración de mamas y genitales para detectar alguna anormalidad y sí, también el papanicolaou, una prueba quizá para algunas incómoda, pero que ofrece grandes beneficios.

A través de ella se logran detectar células anormales en el cuello uterino, células que podrían indicar la presencia del Virus de Papiloma Humano, cáncer uterino, entre otros.

Para que los resultados de esta prueba sean más precisos, la Sociedad Americana de Cáncer recomienda que no acudan al ginecólogo durante el periodo menstrual, no utilizar tampones, lubricantes, humectante o duchas vaginales y de preferencia no tener relaciones sexuales dos días antes de la prueba.