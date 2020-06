Columna: Paráfrasis. Realidades del Covid en México

Tenemos que entender que la estrategia que el gobierno de México decidió seguir con el tema de la pandemia ha sido una elección reactiva, es decir que desde un inicio abandonaron la vocación preventiva y se enfocaron en los aspectos correctivos, el gobierno federal determinó que solamente se le daría importancia a quienes tuvieran síntomas y requiriesen un hospital, a quienes no necesitan atención médica se les envía a su casa y no son siquiera contabilizados en la estadística.

Usando al VIH como analogía, al sistema federal de salud no le interesa que resultes positivo al VIH sino que solamente eres visible si desarrollas SIDA; este es el criterio que han defendido a capa y espada cuando la atención de la pandemia se les salió de las manos.

Fue una apuesta que no está saliendo como se pensó y los números, aunque no le gusten al Dr López, son frios y dejan en claro que aunque nos presentan diariamente que más del 80 por ciento de personas infectadas “activas”, es decir los que pueden contagiar, están internadas en los hospitales y por lo tanto aisladas, la cifra de nuevos contagios aumenta día con día.

Por mucho que traten de manipular las cifras y encontrar nuevas explicaciones para ocultar lo que resulta obvio, tenemos a la vista el resultado de un manejo que no se inició a tiempo y cuando se hizo no se consideró la gravedad que realmente tiene.

“Es más peligrosa una influenza” declararon las autoridades a finales de febrero, Hugo López predijo entre 6 y 8 mil muertes el 4 de mayo, pero resulta obvio que esa cifra se rebasó hace mucho, porque la contabilidad de muertos solo aplica para quienes se les hizo la prueba antes de morir, los miles que mueren sin haberles hecho la prueba quedan como "posible CoVid" y no se contabilizan en la estadística oficial hasta que el INEGI haga sus concentrados dentro de un año o dos, dijo Gatell, hasta ese momento sabremos con certeza cuántas vidas cobró la pandemia en México.

Dejando aparte los ya demostrados actos de corrupción en la venta de equipo para terapia intensiva por parte del hijo de Bartlett, y del compadre de la Secretaria Rocío Nahle, la realidad es que apenas el 23 de marzo, después de decretarse la “sana distancia”, el estado mexicano empezó a averiguar dónde podría comprar ventiladores y otras cosas necesarias para la atención de la emergencia compitiendo con todos los demás países, por lo que las leyes del mercado que odia Andres Manuel hicieron lo suyo: A mayor demanda el precio sube.

La administración anterior entregó, según cifras de la OMS 2,400 camas de terapia intensiva, la realidad es que durante 2019 se erogó apenas el 36 por ciento del presupuesto que venía ejerciéndose en años anteriores para la reparación y sustitución de equipos de respiración asistida, por lo que en enero al principio de la epidemia solamente había en el país 1400 camas utilizables.

Sin embargo y contrario a lo que nos quieren hacer creer que desde enero se estaban preparando, la realidad es que hasta finales de marzo empezaron a tratar de comprar lo que hacía falta, incluso para esas fechas sobradamente presumieron que el ejército fabricaría los cubrebocas.

Cada día el encargado de la atención de la pandemia por parte del gobierno federal lucha para tratar de defender lo indefendible cuando México aparece en el fondo del comparativo en número de pruebas que se hacen en las diferentes naciones, “no sirve de nada contarlos” dice, o para tratar de minimizar que México esté entre los países con más mortandad en el mundo “tenemos más población”, repite.

El caso es que de acuerdo con sus datos, al día de hoy no tenemos la certeza de cuántos infectados realmente hay, no tenemos una estimación confiable del número de sintomáticos y asintomáticos, no sabemos a ciencia cierta cuántos hospitales hay disponibles ya que la cifra varía diariamente hacia arriba o abajo, y tampoco sabemos con exactitud cuántas personas han muerto por Covid-19, en resumen, no sabemos nada con certidumbre.

El final de la sana distancia por motivos económicos se llevó a cabo el 1 de junio pero es un hecho que con el panorama actual solamente disparará el número de enfermos y fallecimientos, tanto los reales como los oficiales, y el riesgo para la población seguirá más presente que nunca antes.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana

Estamos en manos de gente que no ha sabido responder a la altura de las circunstancias y solamente alcanza a ver el lado político en la tragedia.

Infórmate de las noticias de Yucatán dando click aquí

Nuevamente la solución está en la misma población.