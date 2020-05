Columna: Homilía. Jesucristo nuestro camino

En este fragmento del capítulo 14 del evangelio según San Juan, nos topamos con unas palabras de Jesús, que seguramente han resonado en nuestros corazones más de una vez:

“Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí.”

Palabras que nos hablan de la centralidad de Jesucristo en la existencia de todo cristiano. Por obvio que parezca, resulta indispensable recordar que no se puede ser cristiano sin Cristo, porque sin Él nada podemos hacer.

Jesús mismo explica que sólo por medio de Él tenemos acceso al Padre y que por Él, con Él y en Él se realiza la comunión con el Padre.

Mirándolo a Él se puede mirar el rostro visible del Dios invisible.

La vida del discípulo de Cristo tiene sentido sólo desde un misterio de comunión con Él, que redimensiona toda su existencia y la dirige al amor con el Padre en el Espíritu Santo y al amor fraterno para con todos los hombres.

A diferencia de lo que muchas veces se cree, la unión vital con Jesucristo no viene por el camino de la convicción doctrinal. El acto de adhesión personal a Dios que llamamos “fe”, no es el producto de un proceso racional que nos revela la evidencia de su existencia, sino un don de valor infinito que nace del contacto personal con Cristo vivo.

Primero se da un conocimiento que nace del amor y la fe y después la inteligencia acepta las verdades que nos comunica Aquel a quien amamos, a quien le creemos y en quien esperamos. Es decir, primero creemos en Dios y como consecuencia creemos en sus enseñanzas.

Con frecuencia se nos ha insistido tanto en que es importante conocer la doctrina de la Iglesia, que es posible que no nos hayamos detenido a profundizar nuestra relación viva y dinámica con Jesucristo, lo cual puede derivar en la memorización de ideas, que no son entendidas, porque, tratándose de las cosas de Dios, el primer instrumento de comprensión no es la inteligencia, sino el amor.

La vinculación vital a Jesucristo es revelada a cada paso en los textos del Nuevo Testamento y son ilustradas de manera clara y pedagógica por el Papa Juan Pablo II en la Exhortación Postsinodal Ecclesia in America (8-12), que recoge las conclusiones del Sínodo de los Obispos de América.

En este documento el Papa nos propone varios ejemplos, para ayudarnos a reconocer que la experiencia primaria y central de la conversión y la vida de todo cristiano es el encuentro con Jesucristo vivo: la mujer samaritana (cf. Jn 4, 5-42), transforma su vida después de encontrase con el Nazareno y dialogar con él en el brocal de un pozo.

Así mismo, cuando Jesús encuentra a Zaqueo (cf. Lc 19, 1-10) lo visita en su casa y provoca un cambio radical en su vida: la que antes era una conducta de injusticia, ahora es un comportamiento de generosidad y rectitud.

Juan Pablo II hace mención especial de los encuentros de Jesucristo resucitado con María Magdalena (cf. Jn 20, 11-18), quien supera el desaliento y la tristeza causados por la muerte del Maestro y llega a ser « la apóstol de los apóstoles »; con los discípulos de Emaús (cf. Lc 24, 13-35).

Cuyos corazones ardían al escuchar las palabras del Señor y, después de reconocerlo en la fracción del pan, se apresuraron a llevar la noticia a los demás discípulos; y con Pablo (cf. Hch 9, 3-30; 22, 6-11; 26, 12-18), quien de perseguidor es transformado en apóstol de los gentiles.

Pero Jesucristo no obliga a nadie, abrir las puertas al Salvador depende de la decisión personal de cada uno.

Así lo señala el Papa cuando dice: “La invitación del Señor respeta siempre la libertad de los que llama.

Hay casos en que el hombre, al encontrarse con Jesús, se cierra al cambio de vida al que Él lo invita.