Columna: Homilía. El encuentro con Cristo, transforma

Columna: El encuentro con Cristo, transforma

Ex. 17

Esta parte se encuentra en el centro del libro del Éxodo que describe la marcha del pueblo a través del desierto; nuestro texto narra de manera especial, el agua que brotó de la roca.

Ahí leemos las murmuraciones, la oración de Moisés y el mandato de Dios, así como la prueba de la fe.

a) Las murmuraciones (Ex. 17, 3) En la reflexión religiosa de Israel el desierto se muestra como prueba y ocasión de las murmuraciones de las que no se puede salir victorioso si no es a través de la fe y la esperanza en Dios.

El pueblo no ha comprendido la trascendencia del acontecimiento del que es protagonista.

Y deforma la profundidad de su significado repitiendo: nos sacaron de Egipto para hacernos morir.

b) Oración de Moisés e intervención de Dios (Ex. 17, 4-6) Como respuesta a la plegaria de Moisés Dios le ordena que golpee la roca con su bastón.

El bastón es como un signo de la potencia divina que actúa por medio de ese instrumento para liberar a Israel.

El bastón al golpear las aguas del Nilo las convirtió en sangre (Ex. 7,17); alzado hacia el cielo hizo descender fuego y granizo (Ex. 9, 23); puesto en dirección de Egipto provocó el viento que trajo la invasión de las langostas (Ex. 10, 13); colocado en dirección al mar dividió las aguas. (Ex. 14,6).

Es así la fuerza del poder de Dios que mediante un instrumento que es un signo, realiza el prodigio, en esta ocasión de la fuente de agua que brota de la roca, y sacia la sed del pueblo peregrino en el desierto. Así nació la tradición de la roca de la que brotó agua y que los seguía por el desierto.

Tradición de la que se hace eco San Pablo (I Cor. 10,4).

c) La prueba de la fe (Ex 17, 7) El nombre de Massa significa prueba, y el nombre de Meriba significa discusión . La pregunta: ¿Está el Señor en medio de nosotros?, no pone un problema especulativo sobre la existencia o no existencia de Dios, sino expresa una interrogación acerca de la presencia y acción salvífica de Dios.

Es un contraste, pues mientras Dios muestra su fidelidad, Israel actúa como dudoso y desconfiado.

Rm. 5, 1-2, 5-8 Este texto está tomado de la parte doctrinal de la carta que trata de la salvación y de la justificación mediante la fe.

a) La justificación mediante la fe (Rm. 5, 1-2) Los efectos de la justificación por medio de la fe son la paz, la gracia, la esperanza.

La paz no sólo como disposición psicológica del ánimo, sino como bien mesiánico que compendia los dones de Dios.

La gracia en la cual nos estabilizamos y el favor enorme de vivir en la amistad con Dios; condición nueva del creyente, justificado en forma gratuita por Cristo.

La esperanza es aguardar la gloria de Dios, es decir de los bienes escatológicos que se fundan en Dios mismo.

b) La caridad de Dios (Rm. 5, 5)

Designa la actitud de Dios hacia nosotros; ella se ha revelado en estrecho vínculo con el amor de Dios.

Él actúa en nosotros la caridad de múltiples formas: