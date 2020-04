Columna: Haz la lucha. Cómo sobrevivir 15 semanas sin generar ingresos

Entrevistador: Carlos Navarro @LuchoLaLucha

Recomendaciones previas a la lectura:

Canción: Back to shool- Mini Maggit de la banda Deftones

Bebida: Té mate con coco

¿Qué estás haciendo? No estás de vacaciones, el tiempo no ha parado, las manecillas del reloj siguen avanzando. Tienes que levantarte, tú puedes ya has pasado por otras situaciones similares.

“Recuerda que las circunstancias solo son desafíos que nos darán en el presente una nueva historia para contar.”

Te compartiré un manual rápido para saber ¿cómo sobrevivir 15 semanas sin generar ingresos?

1. ¿Mide tu capacidad de riqueza y racionalízala en 15 semanas?

Definamos primero que es la riqueza; no es la cantidad de dinero que tienes en tu cuenta bancaria o cuántos ingresos tienes; ejemplo: si yo gano 50 mil pesos y gasto 60 mil pesos; y tú ganas 10 mil pesos, pero gastas 2 mil; la pregunta es ¿quién tiene mayor riqueza? …; la persona que gana 10 mil porque puede sobrevivir 4 meses sin trabajar y la persona que tiene mayor ingreso, pero tiene un mayor gasto no podría subsistir ni un mes; por lo tanto, la riqueza es cuánto tiempo puedes sobrevivir sin trabajar.

2. Crea un nuevo sistema no productos y/o servicios

¿Por qué pensar en sistemas? porque todo sistema tiene entradas y salidas de: recursos, roles, relaciones y reglas. Para evitar tener ocurrencias; es necesario entender primero el sistema de la problemática o necesidad que deseo satisfacer a mi usuario.

3. Identifica las dos principales prioridades de tu usuario

La respuesta está en sus miedos y deseos con respecto al problema o necesidad que deseas solucionarle. Observa cuáles son, aprovecha ahora zoom u otras plataformas online para darle soporte a tus usuarios a la vez que te ayuda a comprender sus miedos y deseos.

4. Observa y simula los nuevos hábitos de tu usuario

Es importante saber sus dos principales prioridades porque con la actual situación sus deseos y miedos van a cambiar; los hábitos de tú usuario ya no son y no serán los mismos; y van a ser diferentes cuando terminen estas 15 semanas; entonces aprovecha estas semanas para comprender completamente a tu usuario a partir de estas dos características.

Simula postcoronavirus los nuevos hábitos que la actual situación le va a crear a tus usuarios

5. Traza tu proceso actual tomando en cuenta los nuevos hábitos de tú usuario.

Una vez que entiendo el problema; debo trazar mi proceso desde donde mi usuario es consciente que necesita mi producto o servicio hasta la compra y referencia.

El éxito de Uber y Airbnb fue que crearon un nuevo sistema de transporte y de hotelería no la app, que eso fue solo un medio de cómo llegar a su usuario con el objetivo de replicar su alcance e impacto.

6. Innova mitigando errores

Ya que tienes trazado tu sistema futuro es momento de identificar los errores que existen en el sistema de la mejor alternativa de tu usuario, te repito el sistema es desde que tu usuario es consciente de que necesita tu servicio y/o producto hasta la compra y recomendación; una vez que ya trazaste el sistema de la mejor alternativa actual de tu usuario lo que sigue es identificar esos errores que existen dentro del mismo sistema los cuales pueden ser:

Recursos (físicos como instalaciones o intelectuales como registro de marca), relaciones (también puede ser distribución o logística, marketing), roles (usuario, cliente, tu negocio, poder de veto, influencer, todos los actores que están alrededor de tu sistema) y reglas (políticas de compra, normas, etc); pensando en las dos principales prioridades de tu usuario con respecto a la problemática o necesidad que le deseas solucionar, es como vas a proceder a seleccionar dos errores del sistema que vas a mitigar; las cuales se van a convertir en las dos principales características de tu producto y/o servicio.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana

Una vez haber realizado esto lo que tienes que hacer es observar los modelos de ingresos de otros negocios similares al tuyo e identificar los nuevos hábitos de tu usuario; éstas serán las dos variables que vas a considerar para seleccionar tu mejor modelo de ingresos para insertar en tu nuevo sistema.

Infórmate de las noticias de Yucatán dando click aquí

La innovación es la mitigación de errores de sistemas; la tecnología es solo un medio; igual que el emprendimiento es la consecuencia de una causa la cual es una necesidad o problemática local que deseas resolver.