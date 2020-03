Columna: Gaviota. Justicia a personas con alguna discapacidad

PRIMERA PARTE

LIGIA AURORA CORTÉS

Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren Derechos de Personas con Discapacidad. SCJN.-

Estudiar este excelente protocolo para atender a los grupos vulnerables y personas con discapacidad, me motivó a que en lo personal como impartidora de justicia, conocer más a fondo sus derechos humanos y legales que tienen estas personas, su dignidad y respeto que merecen siempre, comenzando desde la familia, y no hay edades ni género, sólo son personas con derechos, casos he resuelto de estas personas con discapacidad, y con las diferentes leyes, tratados y convenciones, utilizo este Protocolo especial para impartidores de Justicia que la SCJN ha hecho para acercarnos más a estos grupos vulnerables.

La Constitución Política artículo 1, y la Convención de las personas con discapacidad, art.3, abordan la discapacidad desde un modelo social y de derechos humanos.

Sitúa la discapacidad como una cuestión de derechos humanos, teniendo como eje fundamental a la persona con discapacidad y a su dignidad, dejando de lado el asistencialismo y enfoque sanitario.

Centro del problema deja de ser la persona con discapacidad, la deja en la sociedad, la persona en el centro de las decisiones que puedan afectarla, reconocerles su autonomía e independencia la libera de todos los estigmas y prejuicios que hay en su contra.

Vuelve responsable a la comunidad por no estar preparada para incluir a todas las personas, por estar diseñada en una forma restrictiva y excluyente.

Establece que la “vida de una persona con discapacidad tiene el mismo sentido que la vida de una persona sin discapacidad, tienen mucho que aportar a la sociedad, por eso deben ser aceptadas como son.”

Objetivo, rescatar las capacidades en vez de acentuar las discapacidades.

Me he sentido muy completa en mi labor jurisdiccional, porque conozco no solo el problema legal, sino a las mismas personas, ese grupo tan sensible que sus derechos exigen, alzan su voz, piden justicia, muchos han sido despojados de su patrimonio, no hay edades, pero hay más dolor cuando son adultos y sienten soledad, nadie los escucha, sus lágrimas son sinceras, su dolor expresado por medio de hechos que son reales, despojos de su casa, sufren robos dentro de su casa, no pueden acudir alguna institución, me mencionan que no saben ir, o tienen miedo de salir por el tráfico o económicamente no tienen para los gastos, son palabras que les he escuchado, se les atiende con dignidad y respeto.

Sus derechos humanos los conocen, por eso estamos aquí me dicen otras personas, para que nos escuchen.

Los impartidores de justicia debemos estar muy pendientes de estos grupos vulnerables, y en ocasiones solicitar pruebas periciales, para conocer qué discapacidad, interior del cerebro pueden tener, que no es visible, porque muchas discapacidades se ven cuando son exteriores, o cuando su familia los acompañan, nos dicen qué tipo de discapacidad, interior tienen, o amigos, lo importante, es que demos todas las facilidades para llevar a cabo lo que solicitan en tiempo y forma conforme a derecho, para evitar conflictos de interés principio PRO PERSONA, es el criterio de interpretación, en materia de derechos humanos previstos por la Constitución Federal, art.1er, segundo párrafo.

Siempre buscar los estándares más altos para estas personas, incluyendo los tratados internacionales, ratificados por el Senado, y optar por la interpretación que más favorezcan

a estas personas, salvo en los casos, en los que tales derechos, tengan límites previstos por la Constitución Mexicana en cuyo caso se estará a lo señalado por ella.

Ante la diversidad de interpretaciones de una norma o normas que resultaren aplicables en asunto en que intervengan personas con discapacidad, es conveniente aquella que más proteja los derechos de esas personas, o que más los optimice.

Continuará mañana