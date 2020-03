Columna: En el Ring. Lucho con Javier García Iza

Segunda parte

Entrevistador: Carlos Navarro @LuchoLaLucha

Entrevistado: Javier García Iza CEO Ios Oficces

Recomendaciones previas a la lectura:

Canción: Virtual Insanity - Jamiroquai

Bebida: Té de moringa

Lugar de la entrevista: Evento Creo MX

Lucho: yo creo que empresas como la tuya, que están puestas en la innovación social en la que tú mencionas, cuando hablamos de luchadores sociales, estamos hablando de gente que se puede adaptar a las circunstancias del momento, yo creo que si quieres personal con la capacidad de que si cambian las reglas del juego de la economía, o cambia el gobierno pues pueda seguir creciendo tu negocio y también cuando eres empleado, te pones a veces en esta competencia, esta padre que el problema de un compañero también es un problema tuyo, un luchador social debe tener la capacidad de poder adaptarse al cambio y la habilidad de empatía.

Lucho: ¿Qué piensas tú de estas dos habilidades, empatía y adaptación al cambio?

Javier: te voy a decir algo, cuando llega alguien a trabajar a una empresa, hay varias características que debe tener: una, hay varias situaciones, una es que trae muchas ideas, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro y que padre vamos a darle libertad y rienda suelta para que poco a poco las que sean realistas y logrables se vayan realizando; pero hay otro tipo de persona que entra a las empresas y dice ¿Por qué es esto allí y es esto allá? ¿Por qué tengo que pedir permiso? y este tipo de persona yo les tengo un mensaje y lo tengo dentro de mi organización, yo les digo si algo no te gusta de mi empresa, lo más probable es que a mí tampoco me guste y yo, aunque tu pienses que tengo superpoderes, no los tengo, por favor ayúdame a cambiarlos.

Lucho: Claro.

Javier: Cada vez que alguien me llegue y me dice ¿Por qué esto? Tiene razón, está viejo el mueble, está mal la copiadora, está mal el guardia, ¿Qué podemos hacer para que esté mejor juntos?

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana

Lucho: yo estoy seguro que tú también comenzaste desde abajo, me gustaría, de manera personal, aprovechando que estamos en esta charla, ¿Cómo te veías tú a los 8 años, o sea, ¿Qué deseabas? estamos hablando que un luchador social no quiere cosas, todos queremos tener dinero, tener éxito, tener a nuestra pareja ideal, pero yo creo que lo que tú tienes no es por el simple hecho de querer ciertas cosas, lo que te mueve es cuando realmente las deseas, ¿qué deseaba Javier de cinco, ocho, diez, doce años, te veías haciendo eso que estás haciendo ahorita?

Infórmate de las noticias de Yucatán dando click aquí

Javier: no definitivamente, la vida me lo ha puesto y yo creo que todos tenemos más o menos las mismas horas al día, las oportunidades allí están, y dicen que la suerte es cuando la preparación se junta con la oportunidad, yo creo que nuestra chamba es estar preparados, tener los ojos abiertos y cuando van saliendo las oportunidades, irlas tomando y no soltarlas.