Columna: Dengue político. El dengue del Coronavirus

- Oye Mosquito, parece que ahora si se va a armar tremendo dengue con este nuevo Coronavirus ¿cómo la ves? -

¿Nuevo? Ese tal coronavirus tiene de nuevo, lo que yo tengo de agradable. Hay datos de la existencia de coronavirus desde 3,300 años a.C.; ahora, los más recientes empezaron a ser estudiados más formalmente a partir de mediados del siglo pasado, allá por 1960. Pero en sí, es la misma gata revolcada, nada más vestida de otro color. De hecho, sus parientes más conocidos son los coronavirus 229E y OC43, causantes del resfriado común o chen catarro y ha existido desde el principio de los tiempos, es más cuentan que el primer infectado fue Adán, precisamente por andar desnudo.

Tiene unos parientes que han resultado un poco más agresivos, como el SARS-Co-V (Síndrome respiratorio grave) que en el 2003 apareció en el sureste de Asia y ha sido uno de los más letales, con una tasa de mortalidad que llegó hasta el 18 % cuando se esparció por todo el mundo. Al final la OMS solo reportó el fallecimiento de 765 personas alrededor del mundo.

En 2012 apareció el MERS-Co-V (Síndrome respiratorio de Oriente Medio), detectado por primera vez en Arabia Saudita y que también se esparció por todo el mundo, producto, como en casi todos los otros casos, de los viajes internacionales en avión y el comercio internacional de mercancías, al final solo se reportaron 66 decesos en todo el mundo, pero con una altísima tasa de mortalidad del 42 %.

- Pero Mosquito, el nuevo miembro de la familia, el 2019-nCo-v o COVID-19 o coronavirus de Whuan, este sí parece que viene cañón -

Bueno compañero, aún no se puede saber, por lo cual no está de más, nuevamente extremar las precauciones. Pero algo si te puedo decir, no estamos ante un escenario apocalíptico, ni creo esté cerca el fin del mundo.

De hecho, a este supuesto nuevo bicho, originalmente se le conoció como el SARS-Cov-2 porque tiene al menos un 70 % de similitud en su secuencia genética con el SARS de 2002-2003. La OMS lo ha catalogado como un asunto de salud pública de interés internacional, pero no hay razones para suponer que sus estadísticas pudieran resultar más letales que las del SARS de 2002-2003.

Pero Mosquito, ¿y qué hay de cierto en lo relativo a que estos eventos también se relacionan con la política y la economía?

Bueno si da que pensar que precisamente este evento surge cuando la guerra comercial ente los EE UU y China pasaba por uno de sus momentos más álgidos. También, qué casualidad que tuvo su origen en la superpoblada provincia china de Whuan, donde se concentra la industria del transporte chino. En fin, la teoría de una conspiración no se puede confirmar, pero tampoco descartar del todo.

- Y en México Mosquito, ¿qué podemos esperar tanto en lo epidemiológico como en lo económico? -

Pues mira compañero, ya nos está pegando en lo económico, por lo pronto después de la confirmación del primer caso en nuestro país, el tipo de cambio contra el dólar rompió la barrera de los 20 pesos por dólar, en operaciones al menudeo. Inclusive lo poquito que el gobierno había podido bajar las gasolinas, hoy vemos un pequeño repunte a causa del tipo de cambio.

Este nuevo bicho, sin importar que tan real sea, impactará en la economía de todo el mundo, pues ante el temor de contagio en el intercambio internacional de mercancías, la economía mundial no crecerá más de un 3 % total, y si nuestro país no tuvo buen crecimiento en 2019, ciertamente, no son buenas noticias para 2020.

- Pero Mosquito, ¿no que a ti no te importa el PIB? –

Bueno, dije que lo que pasó en México en 2019 aun no era para alarmarse, pero el problema de una recesión mundial como la de 2009, sería de verdad un gran dengue para todos.

Ahora, en lo epidemiológico, nada peor que sus parientes anteriores y tal vez comparado con mis productos estrella dengue, zika y chiconguya, tan letal como un niño de brazos.

El Mosquito.