Columna: Dengue Político. El Dengue de los Programas Sociales en tiempos del Coronavirus

- Oye Mosquito, ¿Por qué al presidente López Obrador se le ve tan campante y confiado a pesar de todo el dengue que el coronavirus está causando en todo el mundo, como si en México no nos fuera a llegar o él mismo fuera una fuente de inmunidad?.

Bueno compañero, la verdad es que sí, Don Peje se pasa un poco de confiado y se olvida que ya no se cuece al primer hervor y este bicho principalmente ataca a las personas mayores, y aunque algunos “periodistas” ya lo quisieran ver muerto, como inmisericordemente “mataron” a Don José Kuri, solo para espantar al avispero pues parecen estar desesperados por el primer muertito, para endosárselo al presidente; Don Peje se sigue regodeándose con su pueblo bueno y sabio y así como tampoco tiene seguridad personal, tal pareciera es aficionado a la ruleta rusa.

Y sí, tarde o temprano ese desleal bicho chino matará a algunos mexican curious, pero aun dudo pueda competir con la letalidad de mis productos estrella: dengue, zika y chikungunya.

Pero Don Peje tiene varios motivos para estar contento; el primero es que la semana pasada el congreso aprobó por mayoría elevar a rango constitucional los programas sociales de la 4T.

Y no olvidemos que estos programas sociales son la gran apuesta del viejo ganso tanto en lo social, como en lo político y lo económico.

Lo segundo, es que solamente el PAN votó en contra, ya que los otros partidos lo pensaron mejor y votaron a favor para no salirse de la jugada de los votos que representan los adultos mayores, los discapacitados, los jóvenes estudiantes y los desempleados.

Don Peje siente que su más férreo enemigo ya se hizo harakiri.

Y tercero es que todo esté dengue del coronavirus le debe dar a Don Peje, la justificación perfecta para un segundo año sin crecimiento económico como en su momento la crisis económica de Lehman Bros y el H1N1 le dieron a Calderón la justificación suficiente para caer un 6 % en 2009.

Así que el Coronavirus ya le dio a la 4T un hándicap de 6 %.

Pero Mosquito, yo entiendo que los programas sociales le den al presidente mucha ganancia política por los votos que gana, y lo social, más o menos lo entiendo, aunque a muchos les molesta que sus impuestos se estén usando para mantener a los “flojos”; pero lo económico, simplemente no me cuadra, ¿Cómo espera Don Ganso ayudar a la economía repartiendo lana a los pobres y a los viejitos?.

Bueno mira compañero, si le llega a funcionar en lo económico, también le debe funcionar en lo social.

Don Peje está jugando al 2x1.

Su gran apuesta económica es un principio que se llama “Economía Social”.

¿Economía Social?, ¿O querrás decir Comunismo?

No mi amigo, la Economía Social no tiene nada que ver con el Comunismo. En el Comunismo por principio desaparece la propiedad privada, cosa que no sucede con la Economía Social, en la cual el asociacionismo y el cooperativismo son la base de la producción.

- Oye Mosquito, pero eso no tiene nada de nuevo en México, así ha sido desde después de la Revolución –

Bueno sí, no en vano decimos que lo que sucedió en nuestro país desde principios del siglo XX fue una Revolución Social y por eso dicen que Don Peje más parece militante del viejo PRI.

Los opositores de la 4T han tenido bastante éxito metiéndole en la cabeza a gran parte de la clase media trabajadora, que el presidente solo le quiere regalar “su” dinero a los “flojos” para ganar votos, pero en realidad la estrategia económica va mucho más allá.

El dinero que esta gente recibe, al final de cuentas no se lo pueden comer y mucho menos lo pueden guardar, pues lo necesitan gastar en satisfacer sus necesidades primarias: comida y vestido.

De esta manera se incentiva el consumo interno que debe dar paso a una mayor producción de bienes y servicios, con lo cual se echa a andar la maquinaria económica. De hecho, si le funciona, hasta esos que hoy se quejan se verán beneficiados.

Por lo pronto, hoy los pequeños y medianos productores y comerciantes ya deben estar vendiendo más y si la bolita crece, a lo mejor a Don Peje le puede funcionar su dengue en tiempos del Coronavirus.

El Mosquito.