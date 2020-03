Columna: Dengue Político. Dengue Petrolero contagiado de Coronavirus

¡Órale Mosquito! Tremendo dengue petrolero se ha desatado por culpa de los rusos y los árabes y parece nos quieren llevar entre las patas a los mexicanos, a toda América Latina y casi a todo el mundo.

Bueno, la verdad es que ahora sí, Putin y sus tomadores de vodka, grandes maestros de la carambola de tres bandas, con tal de pegarles a los acaparadores gringos, primero les pegan a los jinetes de camellos, al ya no querer respetar el trato que tenían respecto a los niveles de producción de petróleo, pero en el camino sí parece nos pudieran llevar a muchos entre las patas, entre otros a su gran aliado Maduro, que ahora sí podría pasarse de maduro y caerse de la mata.

A ver Mosquito , no me queda claro; ¿Cómo que el ataque fue contra los gringos, pero a los que más nos puede llevar la tostada es a los tercermundistas como México y Venezuela ?

Bueno compañero, como ya te dije, así es esto de la carambola de tres bandas aplicada a la política y la economía. Te explico; con la aparición del Covid 19, ante la posibilidad de una recesión mundial, los grandes ganones, como siempre, iban a ser los hijos del Tío Sam, pues como el virus, extrañamente se originó en la tierra de los comedores de aloz con palitos, los gringos estaban tomando clara ventaja en el control del comercio internacional; pero los rusos saben bien que si algo le duele a los gobernados por Mr. Trump es el tema del petróleo.

Hasta donde yo sé los gringos son los más grandes acaparadores de petróleo ya extraído en el mundo, una baja en el precio los debiera beneficiar, pues pueden comprar más a bajo precio y así aumentar sus reservas Bueno sí, pero el asunto es mucho más complicado que eso, el hecho tiene más relación con un concepto financiero que se conoce como “costo de mantener inventarios”

Say What?, Mosquito; y eso ¿cómo se come?