Columna Dengue Político: Dengue a tres caídas sin límite de tiempo

Todo indica que, a quien le crecen sus dengues, en número y en tamaño, es al gobernador Mauricio Vila, quien, en meses consecutivos, ha sufrido dos caídas en su popularidad, al menos, en las encuestas de Arias Consultores.

Y es que fue precisamente, Arias, quienes mantuvieron al gobernador Vila, en un difícil de creer, primer lugar, entre los gobernadores de todo México, casi todo el 2019; cosa que, para los yucatecos representaba una gran incógnita, sobre si Arias, no hacía bien su trabajo, o ese primer lugar era más que nada resultado, de acuerdos comerciales.

La verdad, no se recuerda a otro titular del ejecutivo yucateco, que en sus primeros 15 meses de gobierno, haya afrontado tantas muestras de inconformidad, provenientes de diferentes sectores de la población.

Primero, fueron discrepancias en las finanzas públicas, tanto con sus predecesores a quienes acusó de haberle dejado un faltante de 1,900 millones, y luego con el gobierno federal, a quien acusó de haberle reducido un 8 % sus participaciones. Ninguna de estas dos acusaciones, pudo nunca ser comprobada.

Luego, vinieron los 6000 despidos ilegales del gobierno del estado, y decimos ilegales, no porque el poder ejecutivo del estado, no tuviera derecho a prescindir de los servicios de dichos trabajadores, sino porque los despidos no fueron hechos conforme a derecho, mediante el pago de las indemnizaciones laborales, que por ley les correspondían a los trabajadores despedidos.

Más adelante siguieron las discrepancias financieras, ahora en las arcas del ISSTEY, hecho que desencadenó en amplio despliegue mediático, para finalmente, en vez de proceder contra quienes eran señalados como responsables, se tomó la decisión de revertir el aumento ya otorgado desde enero, a las pensiones de más de 4,000 jubilados.

Pero, aun así, el gobernador se mantenía en el primer lugar del ranking de popularidad en las encuestas nacionales.

Pero para rematar el año, el gobernador promovió, con la complicidad de la mayoría de los diputados del congreso del estado, la creación de nuevos e impopulares impuestos, el incremento de otros, así como el incremento del costo de prácticamente todos los derechos que el gobierno le cobra a los ciudadanos por la emisión o certificación de actas y otros documentos. Además, todos estos impopulares cobros, se vieron coronados por un costoso e impopular re emplacamiento del parque vehicular, que tiene a la ciudadanía a un paso de la desobediencia civil.

El argumento de un segundo recorte federal, que no ha podido ser comprobado, por 3,850 millones de pesos, no ha servido, ni de antídoto, ni de placebo, ante el enojo popular.

Y ahora sí, caen una vez, y caen dos veces en seguidilla, no solo la popularidad del gobernador, sino también las calificaciones que la ciudadanía le da a rubros tan importantes como: desarrollo económico y empleo, confianza a la inversión, combate a la corrupción, turismo y la cereza del pastel es que, por primera vez en muchos años, Yucatán no ocupa, lo que otrora fuera la joya de la corona, o sea, el tan cacareado primer lugar en SEGURIDAD.

Si esto fuera lucha libre, al gobernador solo le quedaría una caída, para ser declarado, vencido. Sin embargo, la política es una lucha de tiempos muy definidos, y todo pareciera indicar que, la tercera caída tendrá que esperar a 2021, tiempo suficiente para que se pongan en forma otros luchadores, sobre todo si el gobierno sigue en caída libre.

¡Vaya dengue político!

El Mosquito.