Columna: Cuentan por ahí. Tomaremos conciencia

- Llévese la bolsa de elotes a 10 –señaló María a un esporádico cliente que cruzó por el centro de la ciudad-.

Se la dejo en ocho, no se ha vendido nada.

- Compre sus camisetas a 50 pesos –anunció a su vez Mario a las puertas de uno de tantos pasajes en el centro de la ciudad, recargado en el pórtico a cuyos pies estaba una verdulera con su producto marchito-.

Aproveche nuestrosprecios de pandemia.

El sector informal –más del 50 por ciento de la población productiva- y el pequeño comercio –más del 80% del establecido-, son los más afectados por lo que los antropólogos llaman las crisis maltusianas. En 1798, Thomas Malthus enunció que la población crece más rápido que la producción de alimentos.

Sus causas, entre otras, el genocidio ecológico y la contaminación ambiental, que ponen en riesgo a la humanidad.

Eventos catastróficos resuelven estas crisis: la peste bubónica del siglo XIV, la gripe española de principios del XX, las guerras, los fenómenos naturales, y ahora un coronavirus que apareció en China, donde la sobrepoblación rebasa la producción de alimentos y es de los más contaminantes.

La World Wildlife Fund (WWF) ratifica las leyes maltusianas al revelar que la aparición del Covid-19 está íntimamente ligada con el comercio de animales vivos, la deforestación y el cambio climático.

En lo que va del año –el virus se descubrió el último día de 2019-, la Tierra se robusteció. La desaceleración de la actividad económica redujo la contaminación y el efecto invernadero.

En grandes ciudades chinas, la concentración de dióxido de nitrógeno disminuyó entre 30% y 50%.

Similar en Italia -el primer foco de infección fuera de Asia-, donde los canales de Venecia se han limpiado y los peces han regresado. Y así en varias zonas del mundo. Este respiro podría ser un volátil sueño si no hay una toma de consciencia mundial.

Para el experto francés en cambio climático, Hervé le Treut, “es cuando estamos frente a la catástrofe que se toman decisiones contundentes”.

Aprendamos como sociedad a cuidar el ambiente, el aislamiento es una magnífica escuela y dará el tiempo necesario a los expertos para elaborar propuestas. Estas crisis no se van limpias, regulan la población.

Los gobiernos ofrecen apoyos para que las grandes empresas, las que tienen capacidad de solventar la crisis, mantengan empleos.

Pero las redes hablan de despidos.

El corporativo ALSEA, de Vips, Domino's Pizza, Starbucks, TGI Fridays, entre otros, anunció el cierre de negocios y la salida “voluntaria” de personal, sin goce de sueldo, para cumplir la cuarentena. Igual están algunas maquiladoras.

El gobierno estatal obliga a empleados a adelantar sus vacaciones para cumplir con el aislamiento.

Esta es la solidaridad ante la crisis y debemos tomar nota, llegará el momento en que nuestra voz cuente.

Estos apoyos son una quimera para el pequeño comercio y el informal.

No pueden enviarse de vacaciones y si no trabajan no comen, como las tienditas, panaderías, verdulerías, carnicerías, fondas, taxistas, ubers.

Apóyalos, hay uno cerca de tu casa; además, los súper aumentaron precios en más de un 50%.

A pesar del aislamiento, estamos en fase 1 y podemos salir a comprar o comer sin riesgo, pero con las medidas necesarias. En Turquía, la gente deja paquetes de comida en el camino para los necesitados; en México no es posible por la crisis social, pero se pueden llevar a sus casas y dejarlos en la puerta.

Unos cuentan con un apoyo federal: las pensiones a adultos mayores que se adelantaron, con lo que revivirán viejas glorias como sostén de unas familias que agradecen cualquier ayuda.

Otros se suman a su apoyo, un amigo empacador en la Comer de Querétaro fue retirado a su casa con un vale semanal de 500 pesos, lo malo es que con eso no paga la renta, el agua y la luz. Preocupan los adultos mayores y más si padecen hipertensión, diabetes, VIH, cáncer u otra enfermedad.

Los más vulnerables y los que deben tener un mayor aislamiento,especialmente en la fase 2.

Oremos por los que viven solos en casa, que se arriesgan incluso al ir a la tienda por no contar con apoyo, ya que sus hijos tienen sus familias que cuidar en casa.

A los que si pueden, bien dice Pablo en la carta a los Efesios: “Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa; para que te vaya bien, y seas de larga vida sobre la tierra”.

