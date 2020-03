Columna: Cuentan por ahí. Qué ritmo bailas

- Papá, ¿qué parte bailaremos de la millonaria danza de los recursos que solicita Vila para enfrentar el Covid-19? –preguntó intrigado José.

- No esperes ni las gracias, a pesar de que lo pagaremos el pueblo.

El crédito es para reactivar al sector económico, pero a mi edad, ¿dónde conseguiré otro trabajo? Starbucks me dio las gracias voluntariamente y no creo que me recontrate por el danzón que les hice.

Además, no estoy en la nómina altruista de los gobiernos, apenas hace un par de meses saqué mi credencial de adulto mayor, con descuentos en transporte en esta época de aislamiento.

Hasta en eso soy arrítmico -respondió su padre desnudando el alma.

Con nuestro aislamiento y su intromisión en nuestras vidas y pensamientos, el Covid-19 nos desnuda el alma y nos impone su sinfonía con más fuerza que las demás enfermedades. Nos pone al descubierto, una señal de alerta para nuestros gobernantes, en la decisión de las medidas sociales, económicas y políticas que toman para combatir la crisis.

Cada uno impone su ritmo.

El gobierno federal prefiere bailar con el pueblo, y no solo es el único que no ha endeudado al país en lo que va del sexenio, sino que además le apuesta a recursos propios.

Quiere reactivar la economía desde abajo, con apoyos a la población más vulnerable, manteniendo y adelantando sus programas; y con créditos a los pequeños comercios, aún por anunciarse.

Hay quejas en la distribución de los apoyos, pero no se escucha corrupción.

Los dueños del capital titubean en su bailoteo, están inquietos con el gobierno federal, pero no porque la OMS le elevó una oda por su combate contra el Covid-19, sino porque aún no anuncia recursos ni programa alguno que los beneficie, incluso les cantó a voz fuerte que cancelar impuestos no era una medida adecuada.

Algunos lo apoyan, como Carlos Slim quien anunció mil millones de pesos para el sector salud, que se suman a los recursos extras de la federación.

El compás del gobierno estatal cambia, y no por la trova yucateca.

Baila al tenor de la iniciativa privada, con la que se reunió días antes de solicitar al Congreso local la aprobación de dos créditos para combatir la contingencia, uno social y otro económico.

Pide más de tres mil millones de pesos, y en menos de dos años de gobierno ya habrá endeudado al estado por 4.5 mil millones.

Además, es de los primeros en declararse como estado de emergencia para los fondos del Fonden, y pidió a sus diputados y senadores una mayor partida para Yucatán.

Sabe hacer danzar al dinero.

En el Congreso del estado, los diputados de oposición se niegan a bailar, molestos porque los secretarios estatales no contestaron los cuestionamientos en la glosa del primer informe de gobierno, cuando en meses anteriores hasta danzaron juntos un vals, durante la autorización del alza en el costo de servicios e impuestos.

No aprueban el préstamo por arrítmico, no dice cómo se fiscalizará, se otorgará, a quién y sobre todo para qué ya que no hay vuelta al mismo tenor.

El sector que hace bailotear la economía es el de servicios y comercios, y tendrán que reinventarse para sobrevivir; la población cambiará sus hábitos de trabajo o ir de compras, a divertirse, al cine, al gimnasio, al restaurante, de vacaciones o a la tienda; buscando lo menos concurrido.

El gobierno estatal reclama que con esta crisis todos tienen que danzar a su ritmo, sin oposición en el Congreso, debe tener paso libre.

El Consejo Coordinador Empresarial pide a los legisladores seriedad y premura, ya que es el pertinente y adecuado. Hay quienes nos preguntamos, paso libre a quien utiliza tonos agudos en su trasparencia, y apaga la música de manifestaciones pacíficas con una granada de gas de la que su cadencia cambió de accidente a acción necesaria.

Paso libre a quien ensucia su música con ruido sobre “Empresas Fantasmas” durante su gestión municipal.

El ritmo estatal va tomando mesura, aprovechando nuestro aislamiento. Los diputados locales coordinan sus movimientos dancísticos, suavizando su negativa: analizarán los créditos por el bien de Yucatán.

“Poderoso caballero es don dinero”, canta la letrilla satírica de Francisco de Quevedo, pero Salomón, en el libro de Proverbios, lleva la batuta: “A los justos los guía su integridad; a los falsos los destruye su hipocresía”.

Ya vendrá el tiempo de que nuestra voz zapatee.

