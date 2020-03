Columna: Cuentan por ahí. La era de las Cuatro Lunas

Este 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer tendrá como lema “Soy de la Generación Igualdad: Por los derechos de las mujeres y un futuro igualitario”. Demanda paridad en todo tipo de trabajo, incluido el hogar; pero sobre todo, poner fin al acoso sexual y toda forma de violencia. Este es el anhelo de las mujeres, y de quienes buscamos un mundo de justicia y paz.

-En México, este clamor llegó a su máxima expresión: las mujeres y niñas son el manjar de la creciente ola de violencia que durante años enfermó el alma de la sociedad.

Si bien las agresiones no solo son de los hombres, existe una violencia de género. - Todas las desgracias del mundo provienen del olvido y el desprecio que hasta hoy se ha hecho de los derechos naturales e imprescindibles de ser mujer.–afirmó Flora Tristán, escritora y pensadora feminista francesa.

El lamento es inmediato: las mujeres encabezan los movimientos de protesta, con la mayor presencia de jóvenes en la historia. Siempre combativas luchan por sus derechos, contra la discriminación y la desigualdad de género, contra la violencia, pero también por el cambio que requiere el país. Hacen eco a la sentencia del ex presidente cubano Fidel Castro en el Año de la Solidaridad, en 1966.

“Si las mujeres son doblemente explotadas, doblemente humilladas… deberán ser doblemente revolucionarias”.

La lucha es complicada, cerramos los ojos a sus demandas y anhelos, y el movimiento feminista se radicaliza: busca acabar con la violencia violentando el entorno, y aunque abrieron camino no ha sido bien visto por otras mujeres y la sociedad. El cálculo es sencillo, si no suman no resten, y como dijo el subcomandante Marcos:

“sumar y restar solo sirven para sumar esperanzas y restar cinismos”.

Son feministas no porque estén resentidas, sino porque demandan igualdad y justicia. El camino no es sencillo y más si se adhieren actores ajenos con intereses propios. Como en un día sin mujeres, el 9 de marzo, manchado de origen por el juego sucio de la política, por organizaciones e instituciones de membrete que presumen un feminismo disfrazado, ya que en su interior pregonan la discriminación laboral y la desigualdad de género en puestos de poder.

Si “desaparecen”, que sea por convicción, aunque es inimaginable no solo un día, sino tan solo un segundo sin ustedes, así como sin los niños, jóvenes, adultos o abuelos. Hay mujeres que piden cambiarlo por un día sin violencia, pero sobre todo por su empoderamiento, y es su era. - De acuerdo a la cosmovisión maya, el 21 de diciembre de 2012 fue el nacimiento de un nuevo ciclo, de cinco mil 200 años, gobernado por las Cuatro Lunas, la representación de la mujer en el firmamento –señaló el arqueólogo Juan Yadeun Angulo, tras investigaciones en Toniná.

- En la primera era gobernó el Sol tirano y en la segunda la serpiente bicéfala de Venus, los corazones del cielo y la tierra.

En la tercera la humanidad de la Tierra, y ahora la femenina luna. Cuando gobierna esta última, hay un gobernante en los cuatro extremos del universo, es cuando hay mayor armonía –señaló en entrevista con Elio Henríquez, reportero de la Jornada en Chiapas. La armonía presume valores de igualdad y justicia. En México, y en especial el sureste del país, la transmisión de valores es por la familia y la mujer es una pieza fundamental.

Ante demandas legítimas de libertad social y económica, de igualdad de derechos, de valoración social e individual, y de motivación, las mujeres navegan más allá del seno familiar, sin olvidar la familia y su maternidad, gracias a su gran intuición, su inteligencia práctica y una sensibilidad exquisita que complementa las virtudes del hombre y la sociedad.

En el libro bíblico de Proverbios, el rey Salomón señala: “Mujer ejemplar, ¿dónde se hallará? ¡Es más valiosa que las piedras preciosas!”.

Solo hay armonía si participamos todos y en todas direcciones. Mi esposa me comentó: “Yo las apoyo, pero si tengo que hacerlo, el 9 de marzo trabajaré, soy maestra, si no voy ¿quién se hará cargo de mis alumnos? La violencia se combate con educación”. En algunos países, como el Vasco, lograron erradicar los feminicidios cometidos por parejas o ex parejas, una puerta a la esperanza. El movimiento es encabezado por mujeres, pero participa la sociedad.

No están solas.