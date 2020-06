Columna: Cuentan por ahí. Ahora sí ahora no

Ayer se reactivaron algunas industrias, pero se mantiene el “quédate en casa”; el país arde y, a excepción de Zacatecas, los estados están en rojo.

Pero esta nueva normalidad se desvanece ante una política que añora el juego sucio, y después de un acuerdo entre la federación y la Comisión Nacional de Gobernadores para establecer un semáforo regional epidemiológico, siete gobernadores que dicen conformar el frente opositor a la 4T no acatarán las disposiciones.

En días pasados, la federación se reunió con la Conago para conjuntar esfuerzos y el principal logro fue el semáforo, que será consensuado con las entidades de acuerdo a sus datos de ocupación y tendencia hospitalaria, la velocidad con la que se propaga el virus y el porcentaje de positividad, lo que además permitirá acabar con acusaciones de ocultación de datos.

Fue avalado por el coordinador de Salud de la Conago, el gobernador panista yucateco Mauricio Vila Dosal.

Pero los gobernadores de Colima, Michoacán, Jalisco, Nuevo León, Coahuila, Durango y Tamaulipas dijeron que no respetarán el semáforo porque no refleja la realidad de los estados, a pesar del trabajo consensuado, y lo acusan de haberlo publicado antes de dárselo a conocer a ellos.

Alegan que las acciones parecen tener un tono político para responsabilizar a los estados de los muertos, lo que a su vez parece una justificación si su rebeldía causa mayor mortalidad.

Hablan y prometen libertad, de preocuparse por la salud de sus habitantes, cuando su accionar en el pasado dice lo contrario.

Todo inició con los mandatarios de Jalisco, Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, que aprovechando la pandemia, desde abril presionan para que se revise el pacto fiscal con la Federación e incluso amagan con renunciar a este acuerdo si no son escuchados. En el aire queda la pregunta ¿por qué ahora, si tiene 40 años de implantado?

Establecido a principios de 1980, el pacto fiscal implica que todos los impuestos federales que se cobren se vayan a una bolsa común para ser repartidos. En 2007 se modificaron las fórmulas de repartición y se determinó que se haría de acuerdo a la población del estado (a sus necesidades) y cada vez menos de acuerdo a su nivel de recaudación (su nivel de riqueza).

La intención es dar más recursos a quien más los necesita y crear incentivos para que los estados aumenten su recaudación de impuestos locales. Pero los del Norte no lo hicieron, centraron el cobro de los impuestos en la clase media, en la trabajadora, sin tocar a los ricos.

El pacto no es perfecto y pudiera ser aún más redistributivo y basarse en resultados. Pero eso no piden los gobernadores, se quejan de que el dinero de la bolsa común no se reparte de forma proporcional a la riqueza del estado, sino a la necesidad de gasto público en cada territorio.

Por esa voracidad se oponen a los proyectos del Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, no porque afecten el medio ambiente o sean obsoletos, ya que incluso fueron avalados por la ONU y la calificadora Moody’s Investors Service, sino porque los recursos deberían utilizarse para contener la crisis económica del país y no solo beneficiar al Sur y Sureste, las zonas más marginada del país.

Además, omiten decir que en sus territorios viven muchas personas muy pobres que se benefician del pacto.

De acuerdo al CONEVAL, en Coahuila, Jalisco, Nuevo León y Tamaulipas el porcentaje de la población con mayor pobreza es más alta que la nacional, un 9% contra 7%. No todo Jalisco es Guadalajara, no todo Nuevo León es Monterrey, y no todo Ta t idades vecinas “Qué difícil es ahora cuando ya es al fin la hora de empezar.

Fin y principio son una misma cosa y es cosa de empezar. Ahora sí, ahora no, ahora es un instante dentro de un reloj.

Ahora sí, ahora no, mañana es tarde, hoy es pronto y ayer pasó.

A las frases hechas y palabras grandes que prometen libertad, hay que temer como se teme al espejo que oculta una mitad.

Son quizá los años que no en vano pasan desnudando la verdad, quienes han hecho que la fe en las palabras perdiera identidad”.