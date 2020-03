Columna: Conjeturas. Por coronavirus México suspende servicios no esenciales para evitar concentraciones masivas

La autoridad sanitaria de México recomienda que “todas las entidades públicas, sociales y privadas suspendan sus servicios no esenciales que implican una relación con el público –como seminarios, clases, foros–, que generalmente tienen un bajo impacto económico si se suspenden y tienen una buena contribución si logramos que se suspendan al mismo tiempo”, anunció el doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

Ello, dijo, es con el propósito de evitar las concentraciones masivas.

Explicó que la decisión del gobierno federal se ha tomado a la luz de la evidencia de lo que pasó en las últimas 24 horas –cuando de 15 casos confirmados se pasó a 26–, y basado en la planeación que se ha establecido desde enero.

El “análisis cuidadoso y oportuno”, dijo, indica que México se va acercando al escenario dos de la fases pandémicas, por ello se han pospuesto el Tianguis Turístico y la clase masiva de box para el Récord Guiness.

Los datos revelan información importante, pues el panorama que enfrenta México ha cambiado.

Este cambio, de acuerdo con el experto, es progresivo y tiene que ver con el hecho de que el número de casos presentados en la últimas 24 horas supera en aproximadamente tres veces el número de casos que se presentaron desde el descubrimiento del primer caso, ocurrido el 27 de febrero.

En el periodo se habían tenido casos esporádicos y en algunos días, ninguno.

Los 11 nuevos casos, detalló, representan el momento de transición del escenario uno al dos. Sin embargo, aseguró que “aún no estamos en el escenario dos porque aún no se cumplen todas las características, pero esto no es blanco y negro, es progresivo”.

El doctor López-Gatell afirmó que aún se “tiene la capacidad de identificar el caso, ponerlo en aislamiento y rastrear sus contactos [cadenas de transmisión].

Seguimos teniendo casos importados”, lo que corresponde al escenario uno.

No obstante, explicó, en previsión de lo que se ha planeado se decidió anticipar de manera acelerada las intervenciones definidas para el escenario dos para enfrentar mejor la epidemia.