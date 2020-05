Columna: Calidad de Vida. Covid y Estigmatización

Se conoce como estigma a la marca o señal en el cuerpo.

En la sociología, estigma es visto como el comportamiento, rasgo, o condición que posee un individuo, y genera su inclusión en un grupo social cuyos miembros son visto como inferiores, o inaceptables.

Así define un diccionario este fenómeno social.

Por desgracia estamos viendo y viviendo situaciones estigmatizantes que ya caen en lo absurdo.

Puedo entender que el fenómeno de transculturización sea difícil de asimilar pero por favor, un virus que ha cobrado miles de vidas y que nos expone a todos, rebasa las barreras culturales.

Cómo puede ser posible que lejos de sensibilizarnos, se está generando en algunas mentes obsesivas, acciones violentas de rechazo hacia quienes están dando la cara día con día más que por un sueldo, por mucho sentido de compromiso con su profesión.

Con asombro veo notas, escucho experiencias que solo me queda decir, perdónalos señor que no saben lo que hacen.

Las familias que han sido víctimas de este virus, sufren y más por la presión de sus vecinos que por la enfermedad en si me he dedicado a orientar a dos grupos familiares que no se atreven a decir, estoy en cuarentena por un caso real de Covid-19 por miedo a ser agredidos.

En la vida todo debe dejarnos un aprendizaje, la situación nos afecta a todos, es que se perdió el sentido común, pensar que también yo puedo enfermar.

Está situación lo que ha logrado es que mucha gente que ha padecido Covid-19, saldrá tranquila a la calle y la posibilidad de infectar a otros será mayor.

Crear conciencia colectiva es tarea de todos, por un mundo más coherente, seamos agentes del cambio social, del compromiso y mejores personas.

En la vida todo pasa y todo llega.

Cuando nos llegue la mala hora, que tranquilidad sentir que alguien se compadecerse de nosotros.