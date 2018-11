Columna: Bien Bajado Ese Balón "Noventa más"

Jueves 22 de noviembre y al fin había llegado el momento. Todo estaba listo y acordado para que ese equipo vestido de azul, grana y blanco pudiera dar el primer paso con rumbo a lo que se ha estado intentando desde hace cuatro años.

De nueva cuenta ahí estaban, once hombres encargados de poder concretar semejante misión, el acuerdo era claro ya que sobre ellos estaba el compromiso de hacer lo que mucha gente quisiera y ha estado esperando tras el paso de los años.

Uno más se sumó al encargo, ahí estaba al margen de prueba y error, en quien confiarían, la cabeza de la teoría y práctica, al fin y al cabo alguien tenía que llevar la “batuta”. Un líder nato.

El compromiso era claro, el objetivo justo en la mira y así sin más, entre tantos corazones latiendo a mil por hora descargando toneladas de adrenalina, sonó el silbatazo inicial.

Noventa y un poco más serían los minutos que tendrían para dar un primer paso firme. Un paso que los encamine y no los desvié.

De pronto y sin que transcurriera mucho tiempo, vino el primer golpe. Era todo muy fresco como para asimilar que solo pasaron cuatro minutos para recibir el primero de la noche. No estaba planeado. Pasaba el tiempo y todo comenzó a complicarse, sin más ni menos…Vino el segundo. La gente del rival festejaba. El ánimo decaía pero la misión ahí seguía. Intacta para lograr ser alcanzada. Como a manera de colisión y sintiendo que no había nada que hacer…cayó el tercero. El tercero.

Terminó la noche el pronóstico es devastador, parecería que ya no hay nada más por hacer, la gente es cruel y asegura que todo terminó ahí, que no hay esperanzas y que todo será de esa manera, pero no saben que solo hay algo en esta vida que brinda las mejores historias, que nos demuestra una y otra vez que nada está escrito; futbol le llaman.

De pronto y como si de magia se tratara levantaron la cabeza, recordaron el camino que los hizo llegar hasta aquí y valoraron de nuevo las razones, de ahí solo apuntaron a lo que muchos creen difícil o imposible, saben que será una nueva y última oportunidad para demostrarse que es cuestión de hacer lo que ya habían logrado antes.

Una mente negativa dirá “Les faltan tres goles o más y que no les metan ni uno” Pero detrás de esa fría combinación existe la realidad donde lo que tienen que hacer es lo que lograron en cuatro ocasiones en los últimos meses, sí pueden porque saben hacerlo, porque lo han hecho y porque no es imposible.