Cifras delictivas van a la baja en Quintana Roo de forma importante.

El aplazamiento que el Fiscal General del Estado, Oscar Montes de Oca solicitó para comparecer ante el Congreso del Estado no fue precisamente para maquillar números o dar a conocer cifras alegres a los representantes populares.

Lejos de ello, el encargado de la aplicación de la justicia en Quintana Roo busca dar certidumbre a cada uno de los 25 legisladores sobre el trabajo que se ha realizado en el territorio quintanrroense en la lucha y el combate a los diferentes delitos que generalmente se comenten en los 11 municipios de la entidad y, que corresponden al ámbito de competencia de la FGE, es decir, al fuero común.

En los últimos meses, amén de los delitos de alto impacto que hemos conocido, bien sea por las redes sociales o en los medios de comunicación electrónicos e impresos; la batalla contra el robo a casa habitación, los homicidios y otros delitos que antes ocupaban porcentajes importantes en Quintana Roo han ido a la baja gracias al trabajo de la Policia Ministerial y a la investigación que se ha hecho de los delitos y persecusión de los mismos, que ha dado como consecuencia la detención y el poder sujetar a proceso a un mayor número de responsables de los mencionados ilícitos.

En términos generales, el trabajo de la FGE, además de ir en franca mejora, evidencía que la capacitación y la modernización de los cuerpos policiales ministeriales es más que evidente, principalmente en lo que se refiere a la investigación y la persecusión de los delitos, en los que han sido mayor el número de presuntos responsables puestos a disposición de los jueces de control.

Oscar Montes de Oca no tendrá el próximo 26 de febrero un picnic en el Congreso del Estado, pero cierto es que la incidencia de delitos del fuero común ha descendido, comparado con los de alto impacto que van a la alza y en los que la FGE ha colaborado igualmente a combatirlos.En otro punto, el líder del Frente Único de Trabajadores del Volante en Quintana Roo (FUTVQROO), Erasmo Abelar Cámara, defendió a los taxistas de Mahahual tras señalar que no son los únicos inconformes, sino, que se trata de un pueblo entero que está en contra del monopolio de un grupo de empresarios que tienen secuestrado al turismo que arriba en cruceros al puerto.

Abelar Cámara admitió que artesanos, comerciantes, taxistas, masajistas y otros prestadores de servicios, nativos del lugar, fueron quienes se unieron ayer para bloquear momentáneamente el muelle donde arriban las grandes embarcaciones.

Sin embargo, el bloqueo de acceso al Puerto -dijo-, no es más que para exigir se ponga fin al monopolio que mantiene un grupo de empresarios y que sean los mismos Turistas quienes elijan qué tipo de servicios requieren.

