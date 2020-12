Chetumal, Zona Libre

Al hablar de Chetumal como “zona libre” lo primero que nos viene en mente es la zona libre que se encuentra en el país vecino de Belice, pero no hay que confundirnos, la realidad es que Chetumal si se va a volver una zona libre y ahora les explicamos porqué.

El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó este viernes una serie de documentos para brindar apoyo con reformas fiscales a la frontera sur del país.

López Obrador comentó que cuando una ciudad o región recibe la designación de “Zona Libre” o “Zona Franca”, estas quedan libres de impuestos de importación.

El titular del Ejecutivo especificó que esto aplica únicamente con los países con los cuales México no cuenta con tratados comerciales.

¿Cuándo empezará a verse el cambio?

El presidente firmó cuatro decretos el pasado viernes en Palacio Nacional relacionados con la zona sur del país, los cuales entrarán en vigor el próximo 1 de enero del 2021.

Explicó que el programa tuvo buenos resultados en la frontera con Estados Unidos y que algunos de los beneficios son la reducción del 30 por ciento al 20 por ciento en el ISR, así como del 16 por ciento al ocho por ciento en el IVA. Los estados beneficiados de este programa serán Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo, adicional a ello la isla de Chetumal se suma a la zona libre de impuestos, a fin de que las mercancías puedan llegar a muy bajo costo.

Ante toda esta situación el Consejo Coordinador Empresarial de Chetumal (CCE) opinó al respecto, considerando positivo el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador de brindar a partir de 2021 beneficios fiscales de región fronteriza a la capital del estado, pero consideran necesario que la medida sea aplicada mediante una reforma de ley y no por medio de un decreto presidencial, dado que en primer lugar, una reforma elimina la incertidumbre que provoca un decreto, debido a que éste último necesita renovarse cada uno o dos años, por el contrario del cambio en la ley quedaría permanente.

Además, si se opta por la creación del decreto, se tendrá que crear un padrón de beneficiarios al que las empresas tendrán que registrarse, tal y como sucede en la frontera norte, para lo cual hay que cumplir con ciertos requisitos como:

No pertenecer al RIF (Régimen de Incorporación Fiscal)

No tener pendiente ningún adeudo con el fisco.

Esto en automático elimina como beneficiarios a micro y pequeñas empresas y por lógica reduce considerablemente el impacto positivo en un amplio margen de empresarios.

Retomando el tema en cuestión necesitamos una reforma que tenga como objetivo un beneficio general para todos los empresarios y no sólo un decreto que beneficie únicamente a ciertos sectores minoritarios de la capital del estado, dado que la crisis derivada de la pandemia ha afectado de manera general a prácticamente todos los rubros económicos, pero muy en particular a los micros y pequeños negocios de Chetumal, ya que son en este caso los que se encuentran más vulnerables al no poder subsanar sus cuentas al no poder laborar de manera ordinaria.

Ante toda la situación y la crisis que ha generado la presente pandemia, es una realidad que ésta reducción a los impuestos en la zona fronteriza de nuestro estado va a ayudar mucho a hacer frente a esta crisis y reactivar la economía un paso a la vez, solo falta estudiar un poco más a fondo toda esta iniciativa para poder lograr que llegue a todos los sectores mercantiles y procurar beneficiar a tantos como sea posible, para que su impacto positivo pueda marcar una verdadera diferencia.

Dados los hechos, ¿Usted considera que sea de utilidad este nuevo decreto? Y en su opinión, ¿considera que si debería ser reforma de ley o que es suficiente con sólo el decreto presidencial?.

Ya para despedirnos queremos compartirle la frase del ex presidente de los Estados Unidos de América Benjamin Franklin:

Cuida de los pequeños gastos; un pequeño agujero hunde un barco. En este mundo, ninguna cosa es cierta salvo la muerte y los impuestos.