Chef: De gastronomía , turismo y chismes

Perú es hoy uno de los destinos gastronómicos más importantes del mundo, lleno de visitantes que viajan para maravillarse con sus sabores, festivales gastronómicos, restaurantes entre los mejores del mundo y un sin fin de acciones entre gobierno y sociedad para lograrlo, en verdad, ¿es tan difícil? En Yucatán, gastronómicamente hablando ¿no tenemos con qué?

La respuesta es simple: si, si hay con qué, sólo que aún no ha habido voluntad para fomentar la gastronomía como motor de impulso turístico y de repente, llega nuestra nueva Secretaría de Turismo estatal, acostumbrada a usar restaurantes y cocineros para promover los destinos para los que ha trabajado, con la visión de promover Yucatán usando sus sabores para enamorar a posibles turistas que vendrán a gastar para conocer lo que aquí hacemos, negocia que Yucatán represente a México en el pabellón en la WTM para ofrecer nuestra muestra gastronómica.

Consigue que un restaurante mexicano en Londres que se encuentra en la guía Michelin acceda a hacer una cena en colaboración para agentes de viaje especializados y medios internacionales en Londres, nos convoca, accedimos gustosos, he hecho este tipo de acciones en todas las ferias turísticas más importantes del mundo: Berlín, Madrid, Milán, Londres, etc.

He colaborado con gobiernos municipales, estatales y federales y JAMÁS, ni mi equipo ni yo hemos cobrado un centavo por hacerlo. Claro, hacer la cena cuesta, comprar ingredientes, trasladarlos etc, pero también mi tiempo, dejar a mi familia, no pasar los cumpleaños de mis hijos con ellos que la gente de mi equipo tampoco esté con los suyos, sin embargo siempre hemos pensado que es un honor y una obligación para nosotros hacerlo, siempre lo he comparado con el Futbolista que lo convocan para su selección nacional.

Leo algunas notas con un poco de tristeza y coraje, pseudo periodistas criticando lo que se hizo, gente que jamás ha movido un dedo, ni sacrificado 5 minutos de su tiempo por hacer algo por el Estado. Críticas absurdas e ilógicas en contra de la secretaria, que si no puede tener 150 citas en 30 días, que si ha trabajado para gobiernos panistas, bueno, le critican literal ¡hasta el pelo! Comentarios amañados y escritos por gente que no está acostumbrada a trabajar.

Sépanlo y sépanlo bien, la estrategia funciona y ojalá que nuestra secretaria de Turismo siga llevando a cabo estas acciones que estoy seguro que darán muy buenos resultados, me consta su dedicación y sacrificio, a diferencia de anteriores y me compromete a seguir buscando estos espacios para promover Yucatán y que nuestra industria y nuestro estado progrese. Cuente siempre conmigo y con mis colegas cocineros de Yucatán; nosotros no lo hacemos por colores o partidos, nos interesa Yucatán, y si algunos siguen criticando, no se apure, seguro son aquellos que nunca han hecho ni harán nada por este Estado.