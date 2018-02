Católicos en acción: Resiliencia Cristiana

Diana Portillo

Una persona puede experimentar a lo largo de su vida un sin número de experiencias, vivencias de alegría, reto, miedo, sorpresa, superación y enojo; todas pueden ser experiencias enriquecedoras, hasta las aparentemente negativas, sin embargo eso depende de la manera en que son enfrentadas.

La resiliencia es la capacidad que tienen algunas personas para salir avante en las circunstancias más complicadas, situaciones difíciles que pueden hacer crecer a unos y romper a otros.

Todos han escuchado historias de personas que en contra de todos los pronósticos salieron delante de las situaciones más difíciles; Personas que en medio del dolor, la tristeza o el medio han sabido mantener la esperanza.

Pero si hay buena actitud, hay personas que han sabido sacar de lo malo lo bueno, y de lo bueno lo mejor, cuando una persona ha tenido una experiencia cercana de Dios y ha comprendido que su vida está guiada por la voluntad de Dios es capaz de mantener encendida la llama de la fe en situaciones en las que otros perderían con más facilidad la paz, pero esto no significa que no sufran, que no les duela o que no tengan miedo, ¡por supuesto que sienten todo aquello!, sin embargo son capaces de comprender que incluso el dolor tiene un sentido y que aunque Dios no quiere las cosas malas que pueden suceder si sabe sacar cosas buenas de todo.

Aquí todo depende de que la persona sepa poner en práctica todos sus recursos personales para salir adelante a pesar de las circunstancias difíciles, la resiliencia que un cristiano pueda alcanzar, si bien no depende de su conocimiento de Dios si es verdad que mientras más formado , más conozca acerca de su fe y más ponga en práctica el estilo de vida cristiano más resiliente puede ser ante las adversidades que puedan suceder en su vida y al mismo tiempo es mucho más capaz de disfrutar los buenos momentos.