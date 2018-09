Carta escrita a un no nato

Hola, mi nombre es Adal, tengo 35 años y estoy vivo aún.

El mundo está en una gran crisis semitransparente, la mitad de la gente ve al planeta y a su sociedad con graves problemas y la otra mitad la ignora por completo.

Día con día regímenes son abolidos por grupos extremistas de jóvenes inconformes con la existencia y su forma de funcionar del gobierno ante ellos. Cada país sufre del mismo problema, no hay un consenso de iguales medidas por parte de nadie. Las revueltas son comunes, un par de muertos al día es la cifra común de los hechos.

La naturaleza humana está cambiando de manera obligada. Quie­ren todo lo que dicen por la fuerza a cambio de nada.

En este año, se han perdido cientos de especies animales, algunos parecieran haber sido más civilizados que nosotros, pero desaparecie­ron debido a nuestro egoísmo. En la cabeza pensamos que la tierra ya no tiene espacio para más seres vivos que nosotros.

Siguen habiendo problemas familiares, en los que la maldad im­pera ante el niño mal educado a causa de los padres. El odio crece y termina desbocandose cuando éste asesina en un tiroteo a media clase a sangre fría.

En las noticias ya no hay buenas nuevas, hace años que eso desa­pareció. Ya no recuerdo los noticieros cuando al inicio del programa además de dar los buenos días la primera noticia siempre era para sentirnos orgullosos de nuestra especie ante algún hecho.

“Mueren 12 personas tras atentado en autobús”, “asesinan a 3 periodistas”, mueren 128 personas tras ataque a avión comercial”, policias arremeten con fuerza letal a estudiantes en protestas contra el mal gobierno”... esas se han convertido en las noticias de cada maña­na, tarde y noche.

La colectividad humana nunca había sido tan unida para hacer el mal. Organizaciones inter­nacionales se fundan en el odio, en la hegemonía para gobernar a su vil forma. Grupos delictivos se unen para ser sicarios. Las iglesias de toda clase, salen a luz sus crudas y penosas realidades.

Sacerdotes pedófilos en las iglesias cristianas, narcotráfico en templos budistas, corrupción y trata de blancas con monjes tailandeses y un sinfín de casos similares en cada congregación religiosa.

Hace un par de meses una nación puso al aborto como algo legal. El mundo miraba con silencio al país vecino, pero quizá algo despertará en los mirones la idea de pedir la misma ley en sus territorios.

Si te das cuenta, el mundo ya no es lo que se suponía que debía ser. Hay más malas noticias que buenas, menos cosas de que enorgullecernos, más de que temer y de que escondernos.

Dicen que solo hay un tipo de suerte, aquella que te pone en el cobijo de una familia.

Tu que no has nacido ya no te pierdes de mucho. Si decides nacer, vendrás con la suerte a medias. Podrías nacer en la familia más pobre del lugar más lejano o en cuna de oro con el magnate más rico del mundo. No lo sabes.

Nacer, ya es un reto en la actualidad, pero crecer en este mundo es la tarea más ardua que te espera.