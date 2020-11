Cambios en el TEPJF

Ayer martes sesionó la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), -más conocido como el Trife-, para hacer cambios en la presidencia del organismo. Aunque se esperaba que el Magistrado Felipe Fuentes Barrera fuera reelecto, no fue así, el pleno eligió por mayoría a José Luis Vargas Valdez para el cargo durante los próximos tres años.

El profesional del derecho, ha realizado un papel importante en el sistema de aplicación de justicia electoral del país, he participado con proyectos interesantes en forma imparcial en sus decisiones y, junto con los demás integrantes del tribunal electoral ha revocado decisiones de salas regionales que no estaban ajustadas a derecho.

De manera reciente, junto con los otros integrantes de la Sala Superior del TEPJF, validó la impugnación presentada por el Partido Acción Nacional (PAN) para sancionar a un diputado federal plurinominal de Quintana Roo a quien se señaló de uso indebido de tiempos en medios electrónicos no asignados por el Instituto Nacional Electoral (INE).

La decisión del pleno del TEPJF estuvo dividida, al menos cuatro de los siete magistrados avalaron la elección de José Luis Vargas Valdez, quien estará al frente del tribunal electoral hasta el 2023, por lo que le corresponderá calificar las elecciones federales intermedias del 2021 y, las de los 15 estados donde se disputaran gubernaturas, así como alcaldías en otras entidades más, entre ellas las 11 de Quintana Roo.

En otro punto… Aunque el ex gobernador priísta, Roberto Borge Angulo ha logrado sortear todo tipo de imputaciones y señalamientos en su contra por malos manejos, todo parece indicar que, de la que no se salva es de la llamada “estafa maestra”, en donde ahora resulta que si formó parte de la entramada maraña habilitada por la ex titular de la Secretaria de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles Berlanga.

De acuerdo a Emilio Zebadúa González, el ex mandatario quintanarroense habría utilizado universidades, institutos de cultura y educación, así como sistemas de radio y televisión y, el área de comunicación social de su adminis5ración para desviar recursos durante pasados procesos electorales.

Punto final…Integrantes de la XVI Legislatura que hoy preside el verdecologista, Gustavo Miranda García están con la soga al cuello. Un juez federal, otorgó un plazo de tres días -que vence hoy-, para que los diputados asignaran presupuesto para dotar de agua potable a la comunidad “Guillermo Prieto” ubicada al sur de la entidad, sin que al menos hasta ayer acataran la sentencia. Con ello podrían incurrir en delitos y ser destituidos.